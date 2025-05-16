16 мая 2025

Аналитики назвали топ необычных вакансий в ХМАО

В ХМАО топ самых необычных вакансий возглавил спортивный судья и тренер
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО редкой стала вакансия персонального тренера в спортивный зал
В ХМАО редкой стала вакансия персонального тренера в спортивный зал Фото:

В поселке Солнечном (ХМАО) ищут спортивного судью в спортивное управление района, а тренажерный зал Сургута ищет персонального тренера. Такие редкие и необычные предложения о работе размещены на портале HH.ru. Данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики.

«Приглашаем спортивного судью без опыта работы в районное управление спортивных сооружений. Зарплата — до 55 000 рублей», — сообщают в подборке эксперты. В Сургуте в тренажерный зал требуется персональный тренер. Занятия нужно проводить в мини-группах или «один на один», а зарплата при этом может достигать 100 тысяч рублей.

В список необычных и редких вакансий также вошла должность барбера в салон ASGARD в Нижневартовске. Кандидату с опытом работы до трех лет предлагают зарплату от 90 тысяч рублей и графики на выбор. Замыкает список инструктор в автошколу на автомобиль Renault Logan2. Опыт работы не требуется, а зарплата — от 60 тысяч рублей.

В начале весны в топ редких и необычных предложений о работе в ХМАО вошли должности землекопа в ритуальное агентство и тьютора для работы с особенными детьми. К кандидатам не предъявлялись требования об опыте, а зарплата начиналась от 40 тысяч рублей.

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В поселке Солнечном (ХМАО) ищут спортивного судью в спортивное управление района, а тренажерный зал Сургута ищет персонального тренера. Такие редкие и необычные предложения о работе размещены на портале HH.ru. Данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики. «Приглашаем спортивного судью без опыта работы в районное управление спортивных сооружений. Зарплата — до 55 000 рублей», — сообщают в подборке эксперты. В Сургуте в тренажерный зал требуется персональный тренер. Занятия нужно проводить в мини-группах или «один на один», а зарплата при этом может достигать 100 тысяч рублей. В список необычных и редких вакансий также вошла должность барбера в салон ASGARD в Нижневартовске. Кандидату с опытом работы до трех лет предлагают зарплату от 90 тысяч рублей и графики на выбор. Замыкает список инструктор в автошколу на автомобиль Renault Logan2. Опыт работы не требуется, а зарплата — от 60 тысяч рублей. В начале весны в топ редких и необычных предложений о работе в ХМАО вошли должности землекопа в ритуальное агентство и тьютора для работы с особенными детьми. К кандидатам не предъявлялись требования об опыте, а зарплата начиналась от 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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