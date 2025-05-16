На федеральной трассе в Тюменской области введено реверсивное движение

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области ведутся дорожные работы. В связи с этим 17 мая на 285-м километре организовано реверсивное движение. Об этом сообщает «Уралуправтодор» в telegram-канале.
«На автодороге Р-402 км 285 в Ишимском районе на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дорожники работают непосредственно на проезжей части, поэтому автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать указания временных дорожных знаков, не превышать скорость и следить за дистанцией между транспортными средствами. Сроки снятия ограничений не уточняются.
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