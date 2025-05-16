16 мая 2025

На федеральной трассе в Тюменской области введено реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге ведутся ремонтные работы
На дороге ведутся ремонтные работы Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области ведутся дорожные работы. В связи с этим 17 мая на 285-м километре организовано реверсивное движение. Об этом сообщает «Уралуправтодор» в telegram-канале.

«На автодороге Р-402 км 285 в Ишимском районе на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожники работают непосредственно на проезжей части, поэтому автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать указания временных дорожных знаков, не превышать скорость и следить за дистанцией между транспортными средствами. Сроки снятия ограничений не уточняются.

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На федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области ведутся дорожные работы. В связи с этим 17 мая на 285-м километре организовано реверсивное движение. Об этом сообщает «Уралуправтодор» в telegram-канале. «На автодороге Р-402 км 285 в Ишимском районе на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. Уточняется, что дорожники работают непосредственно на проезжей части, поэтому автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать указания временных дорожных знаков, не превышать скорость и следить за дистанцией между транспортными средствами. Сроки снятия ограничений не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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