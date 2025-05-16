В Тюмени нашли погибшей, пропавшую четверо суток назад пенсионерку

В Тюмени завершились поиски пропавшей 67-летней Лидии Цирнзак, которая исчезла 12 мая в центральной части города. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», 16 мая женщину обнаружили погибшей.
«Найдена, погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Лидию Цирнзак последний раз видели утром 12 мая, когда она выходила из своего дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ее ухода, однако оперативно установить ее местонахождение не удалось. Сотрудники полиции и волонтеры проводили масштабные поисковые мероприятия, а также обращались за помощью к жителям города через социальные сети и СМИ.
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