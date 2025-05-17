FT: Путин не стал рассматривать план США по урегулированию конфликта на Украине

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Запад обвинил Путина в нежелании изучить мирный план Уиткоффа
Запад обвинил Путина в нежелании изучить мирный план Уиткоффа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин якобы отказался обсуждать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффым предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, российская сторона не проявила интереса к предложенному перечню мер, который был подготовлен по итогам переговоров представителей США, Украины и Европы.

«В четверг на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники сообщили Стиву Уиткоффу, специальному посланнику Трампа, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Виткофф разработал с участием Украины и Европы», — сообщил FT, со ссылкой на несколько источников, осведомленных о ходе обсуждений. Там отметили, что о нежелании Путина обсуждать мирный план американской стороне было сообщено еще 8 мая.

По информации FT, из-за позиции российского президента Уиткофф был вынужден отложить новую встречу с ним. В то же время источник, знакомый с планами спецпредставителя США, подчеркнул, что повторная встреча с Путиным изначально не планировалась.

Согласно публикации, речь идет о документе из 22 пунктов, который был составлен 23 апреля в Лондоне после консультаций между представителями США, Украины и Европы. Как ранее сообщал телеканал NBC, в плане предусматривалось прекращение огня, а также отдельные положения, учитывающие требование Москвы о невступлении Украины в НАТО. Документ должен был быть передан президенту России через спецпосланника США, однако сроки возможной передачи не уточнялись.

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Президент России Владимир Путин якобы отказался обсуждать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффым предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, российская сторона не проявила интереса к предложенному перечню мер, который был подготовлен по итогам переговоров представителей США, Украины и Европы. «В четверг на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники сообщили Стиву Уиткоффу, специальному посланнику Трампа, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Виткофф разработал с участием Украины и Европы», — сообщил FT, со ссылкой на несколько источников, осведомленных о ходе обсуждений. Там отметили, что о нежелании Путина обсуждать мирный план американской стороне было сообщено еще 8 мая. По информации FT, из-за позиции российского президента Уиткофф был вынужден отложить новую встречу с ним. В то же время источник, знакомый с планами спецпредставителя США, подчеркнул, что повторная встреча с Путиным изначально не планировалась. Согласно публикации, речь идет о документе из 22 пунктов, который был составлен 23 апреля в Лондоне после консультаций между представителями США, Украины и Европы. Как ранее сообщал телеканал NBC, в плане предусматривалось прекращение огня, а также отдельные положения, учитывающие требование Москвы о невступлении Украины в НАТО. Документ должен был быть передан президенту России через спецпосланника США, однако сроки возможной передачи не уточнялись.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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