16 мая 2025

Бастрыкин взялся за историю с обманутыми дольщиками в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом в ЖК «Москва» в Тюмени должен был быть построен еще в 2021 году (архивное фото)
Дом в ЖК «Москва» в Тюмени должен был быть построен еще в 2021 году (архивное фото) Фото:

В Тюмени многодетная мать пожаловалась председателю СК РФ Александру Бастрыкину на затягивание сроков сдачи дома в жилом комплексе «Москва» и невозможность вернуть вложенные средства. Дом должен был быть сдан еще в 2021 году, но до сих пор этого не произошло. Подробности сообщает ведомство в соцсети.

«Многодетная мать из города Тюмени обратилась по вопросу нарушения прав участников долевого строительства ЖК „Москва“ застройщиком АО „Сибстройсервис“. В 2019 году заявительница заключила с организацией договор о приобретении квартиры, при этом срок сдачи дома в эксплуатацию был установлен на 2021 год. До настоящего времени объект не достроен, денежные средства дольщикам не возвращены», — сообщили в telegram-канале Информационного центра СК России.

Женщина для покупки квартиры оформила ипотечный кредит. С ее слов, многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. В сообщении подчеркивается, что ситуация с долгостроем ЖК «Москва» ранее освещалась в СМИ и социальных сетях. Бастрыкин поручил региональному Управлению ведомства провести процессуальную проверку.

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В Тюмени многодетная мать пожаловалась председателю СК РФ Александру Бастрыкину на затягивание сроков сдачи дома в жилом комплексе «Москва» и невозможность вернуть вложенные средства. Дом должен был быть сдан еще в 2021 году, но до сих пор этого не произошло. Подробности сообщает ведомство в соцсети. «Многодетная мать из города Тюмени обратилась по вопросу нарушения прав участников долевого строительства ЖК „Москва“ застройщиком АО „Сибстройсервис“. В 2019 году заявительница заключила с организацией договор о приобретении квартиры, при этом срок сдачи дома в эксплуатацию был установлен на 2021 год. До настоящего времени объект не достроен, денежные средства дольщикам не возвращены», — сообщили в telegram-канале Информационного центра СК России. Женщина для покупки квартиры оформила ипотечный кредит. С ее слов, многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. В сообщении подчеркивается, что ситуация с долгостроем ЖК «Москва» ранее освещалась в СМИ и социальных сетях. Бастрыкин поручил региональному Управлению ведомства провести процессуальную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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