В Сургут (ХМАО) 17 мая прибыл «Эшелон Победы» — ретросостав, посвященный подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Ретропоезд „Эшелон Победы“ прибыл днем 17 мая в Сургут. Посетители смогли увидеть „генерал“-паровоз с его знаменитым гудком, автономную хлебопекарню, вагон-„теплушку“ 1920 года выпуска, экспозицию военной техники, выставочные вагоны памяти и Победы, а также настоящий госпиталь на колесах», — сообщил корреспондент URA.RU. Желающих посмотреть необычный состав собралось очень много — очередь не уменьшалась даже спустя 2,5 часа.
Посетителей угощали горячим чаем и кашей. Уникальный поезд пробудет на станции до 18:00. Далее он последует в Нижневартовск и Когалым.
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