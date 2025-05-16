16 мая 2025

«Эшелон Победы» прибыл в Сургут. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Следом состав поедет в Нижневартовск и Когалым
Следом состав поедет в Нижневартовск и Когалым Фото:

В Сургут (ХМАО) 17 мая прибыл «Эшелон Победы» — ретросостав, посвященный подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Состав отправится из Сургута в 18:00
Состав отправится из Сургута в 18:00
Фото:

«Ретропоезд „Эшелон Победы“ прибыл днем 17 мая в Сургут. Посетители смогли увидеть „генерал“-паровоз с его знаменитым гудком, автономную хлебопекарню, вагон-„теплушку“ 1920 года выпуска, экспозицию военной техники, выставочные вагоны памяти и Победы, а также настоящий госпиталь на колесах», — сообщил корреспондент URA.RU. Желающих посмотреть необычный состав собралось очень много — очередь не уменьшалась даже спустя 2,5 часа.

Посетителей угощали горячим чаем и кашей. Уникальный поезд пробудет на станции до 18:00. Далее он последует в Нижневартовск и Когалым.

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В Сургут (ХМАО) 17 мая прибыл «Эшелон Победы» — ретросостав, посвященный подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Ретропоезд „Эшелон Победы“ прибыл днем 17 мая в Сургут. Посетители смогли увидеть „генерал“-паровоз с его знаменитым гудком, автономную хлебопекарню, вагон-„теплушку“ 1920 года выпуска, экспозицию военной техники, выставочные вагоны памяти и Победы, а также настоящий госпиталь на колесах», — сообщил корреспондент URA.RU. Желающих посмотреть необычный состав собралось очень много — очередь не уменьшалась даже спустя 2,5 часа. Посетителей угощали горячим чаем и кашей. Уникальный поезд пробудет на станции до 18:00. Далее он последует в Нижневартовск и Когалым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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