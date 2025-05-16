В Тюмени на проезде Заречном в 2025 году появится новый бульвар имени Петра Ершова, дизайн которого выбрали жители города в ходе голосования в 2024 году. Общественное пространство будет выполнено в тематике сказки «Конек-Горбунок». На стройплощадку выехал глава города Максим Афанасьев.
«Бульвар Петра Ершова на проезде Заречном: новый проект для горожан. Жители города выбрали дизайн-проект будущего бульвара в ходе голосования в 2024 году. Уже в этом году здесь появится оригинальное общественное пространство. Его атмосфера будет вдохновлена сказкой „Конек-Горбунок“, которая любима многими поколениями», — поделился Афанасьев в своем telegram-канале.
Центральным элементом бульвара станет впечатляющая скульптура рыбы-кита. Глава Тюмени также подчеркнул, что особое внимание при благоустройстве уделено сохранению существующих зеленых насаждений, а также появлению новых деревьев и клумб с многолетними растениями. Строительные работы на объекте идут согласно графику: подрядчик уже закупил все необходимые материалы, а малые архитектурные формы находятся в производстве.
Для жителей района здесь появятся прогулочные зоны, игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные площадки (воркаут и памп-трек), зоны тихого отдыха, амфитеатр с кафе. Площадь новой территории превысит 17 тысяч квадратных метров.
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