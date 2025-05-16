Тюменка, получившая удар током от двери подъезда, не может наказать виновных

Жительница Тюмени обратилась в СК РФ, так как не согласна с итогами проверки после получения ею травмы руки. Девушка получила удар током от ручки двери в подъезде дома на улице Фармана Салманова. До настоящего времени виновные в ее травме не наказаны. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
Пострадавшая отметила, что аварийная ситуация стала следствием ненадлежащего исполнения обязанностей управляющей компанией «Меридиан Сервис». «В августе прошлого года девушка получила удар током при касании ручки входной двери в подъезд многоквартирного дома по улице Фармана Салманова. Пострадавшая получила травму руки, ей потребовалась медицинская помощь. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены», — приводит ее слова источник сообщения.
Как оказалось, дверь находилась под напряжением 240 вольт. Ситуация ранее освещалась в средствах массовой информации и социальных сетях, проводилась проверка. Бастрыкин ожидает доклад по ситуации от региональных следователей.
Инцидент произошел в ночь на 31 августа прошлого года. Девушка открывала дверь подъезда, когда ее пронзил электрический разряд. Удар был такой силы, что девушка разодрала палец и потеряла ногот
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