В аварии под Миассом погиб президент мотоклуба «Бесы» из Трёхгорного Александр Потапов (Потап). О его гибели сообщают члены клуба в социальных сетях.
«Наш президент мотоклуба „Бесы“, Потап, во всём был лучший. Он был настоящий лидер», — пишет его соратник Александр Мутный в группе «Говорит Трехгорный» в соцсети в «ВКонтакте».
Ранее о смертельной аварии с участием байкера сообщила Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново. По предварительным данным, 53-летний глава мотоклуба ехал на мотоцикле Yamaha (в шлеме) и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 31-летний мужчина
Автомобилист совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. Потап скончался на месте от полученных травм.
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