16 мая 2025

В аварии под Миассом разбился президент мотоклуба «Бесы». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Члены клуба скорбят о погибшем лидере
Члены клуба скорбят о погибшем лидере Фото:

В аварии под Миассом погиб президент мотоклуба «Бесы» из Трёхгорного Александр Потапов (Потап). О его гибели сообщают члены клуба в социальных сетях.  

«Наш президент мотоклуба „Бесы“, Потап, во всём был лучший. Он был настоящий лидер», — пишет его соратник Александр Мутный в группе «Говорит Трехгорный» в соцсети в «ВКонтакте». 

Ранее о смертельной аварии с участием байкера сообщила Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново. По предварительным данным, 53-летний глава мотоклуба ехал на мотоцикле Yamaha (в шлеме) и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 31-летний мужчина

Автомобилист совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. Потап скончался на месте от полученных травм. 

С начала весны Потап открыл мотосезон в Трехгорном
С начала весны Потап открыл мотосезон в Трехгорном
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В аварии под Миассом погиб президент мотоклуба «Бесы» из Трёхгорного Александр Потапов (Потап). О его гибели сообщают члены клуба в социальных сетях.   «Наш президент мотоклуба „Бесы“, Потап, во всём был лучший. Он был настоящий лидер», — пишет его соратник Александр Мутный в группе «Говорит Трехгорный» в соцсети в «ВКонтакте».  Ранее о смертельной аварии с участием байкера сообщила Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново. По предварительным данным, 53-летний глава мотоклуба ехал на мотоцикле Yamaha (в шлеме) и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 31-летний мужчина Автомобилист совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. Потап скончался на месте от полученных травм. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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