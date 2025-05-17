Путин дал четыре года на строительство моста через Обь в ЯНАО

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Мост через Обь на Ямале должен быть построен до 2029 года
Мост через Обь на Ямале должен быть построен до 2029 года Фото:

Президент России Владимир Путин поручил завершить строительство моста через реку Обь в составе Северного широтного хода до 2029 года. Соответствующее распоряжение было дано по итогам поездки в Мурманск. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Перечень дополнительных мероприятий долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Для агломерации Салехард-Лабытнанги — строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь в составе проекта создания железнодорожного Северного широтного хода в 2025 — 2029 годах», — говорится в документе.

Это не единственное решение президента касаемо Ямала. Так Владимир Путин поручил развивать аэроапортовый комплекс в Салехарде. Помимо этого, до 2029 должна быть построена автодорога Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка», а до 2028 года — создан научно-образовательный комплекс Международной арктической станции «Снежинка». 

Согласно документу, в Сабетте планируется строительство межрегионального Арктического спасательного центра МЧС. С 2026 по 2028 году глава государства поручил правительству выделить средства на его проектирование и возведение.

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Президент России Владимир Путин поручил завершить строительство моста через реку Обь в составе Северного широтного хода до 2029 года. Соответствующее распоряжение было дано по итогам поездки в Мурманск. Документ опубликован на сайте Кремля. «Перечень дополнительных мероприятий долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Для агломерации Салехард-Лабытнанги — строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь в составе проекта создания железнодорожного Северного широтного хода в 2025 — 2029 годах», — говорится в документе. Это не единственное решение президента касаемо Ямала. Так Владимир Путин поручил развивать аэроапортовый комплекс в Салехарде. Помимо этого, до 2029 должна быть построена автодорога Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка», а до 2028 года — создан научно-образовательный комплекс Международной арктической станции «Снежинка».  Согласно документу, в Сабетте планируется строительство межрегионального Арктического спасательного центра МЧС. С 2026 по 2028 году глава государства поручил правительству выделить средства на его проектирование и возведение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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