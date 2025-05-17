Путин дал четыре года на строительство моста через Обь в ЯНАО

Президент России Владимир Путин поручил завершить строительство моста через реку Обь в составе Северного широтного хода до 2029 года. Соответствующее распоряжение было дано по итогам поездки в Мурманск. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Перечень дополнительных мероприятий долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Для агломерации Салехард-Лабытнанги — строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь в составе проекта создания железнодорожного Северного широтного хода в 2025 — 2029 годах», — говорится в документе.
Это не единственное решение президента касаемо Ямала. Так Владимир Путин поручил развивать аэроапортовый комплекс в Салехарде. Помимо этого, до 2029 должна быть построена автодорога Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка», а до 2028 года — создан научно-образовательный комплекс Международной арктической станции «Снежинка».
Согласно документу, в Сабетте планируется строительство межрегионального Арктического спасательного центра МЧС. С 2026 по 2028 году глава государства поручил правительству выделить средства на его проектирование и возведение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.