Трамп намерен переговорить с Путиным по Украине 19 мая

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Трамп намерен переговорить 19 мая с Путиным, Зеленским и странами НАТО
Трамп намерен переговорить 19 мая с Путиным, Зеленским и странами НАТО Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу ситуации на Украине и торговым отношениям между странами. Предполагаемая дата — 19 мая, понедельник.

«Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра», — сообщил Трамп. О грядущих переговорах он написал в соцсети Truth Social. 

Трамп также отметил, что сразу после Путина он свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он намерен совместно с украинским лидером пообщаться с рядом представителей стран НАТО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, не выдвигая предварительных условий. Первые за последние три года переговоры РФ и Украины состоялись 16 мая. По результатам этих обсуждений стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

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Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу ситуации на Украине и торговым отношениям между странами. Предполагаемая дата — 19 мая, понедельник. «Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра», — сообщил Трамп. О грядущих переговорах он написал в соцсети Truth Social.  Трамп также отметил, что сразу после Путина он свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он намерен совместно с украинским лидером пообщаться с рядом представителей стран НАТО. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, не выдвигая предварительных условий. Первые за последние три года переговоры РФ и Украины состоялись 16 мая. По результатам этих обсуждений стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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