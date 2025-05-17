Трамп намерен переговорить с Путиным по Украине 19 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу ситуации на Украине и торговым отношениям между странами. Предполагаемая дата — 19 мая, понедельник.
«Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра», — сообщил Трамп. О грядущих переговорах он написал в соцсети Truth Social.
Трамп также отметил, что сразу после Путина он свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он намерен совместно с украинским лидером пообщаться с рядом представителей стран НАТО.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, не выдвигая предварительных условий. Первые за последние три года переговоры РФ и Украины состоялись 16 мая. По результатам этих обсуждений стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».
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