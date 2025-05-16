В Тобольске на фестивале «Кофе, Искусство и Шоколад», который проходит 17 мая в Александровском саду, кондитеры презентовали гигантский торт «Ключ к Сибири» длиной 438 сантиметров. Об этом сообщили власти города в соцсети.
«Сегодня на фестивале „Кофе, Искусство и Шоколад“ в Александровском саду происходит настоящее волшебство! Кондитеры творят историю, создавая гигантский, просто невероятный 438-сантиметровый торт „Ключ к Сибири“!» — говорится в telegram-канале мэрии Тобольска.
Десерт украсили золотыми зефирками, что придало лакомству праздничный и запоминающийся вид. Вес торта составил почти тонну. Для его приготовления потребовалось 4500 яиц, 90 килограмм муки, 104 килограмма сахара, 17 килограмм какао-порошка и 200 кило крема.
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