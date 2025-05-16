16 мая 2025

В Тобольске кондитеры приготовили гигантский четырехметровый торт-ключ. Фото

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В Тобольске проходит фестиваль «Кофе, Искусство и Шоколад»
В Тобольске проходит фестиваль «Кофе, Искусство и Шоколад» Фото:

В Тобольске на фестивале «Кофе, Искусство и Шоколад», который проходит 17 мая в Александровском саду, кондитеры презентовали гигантский торт «Ключ к Сибири» длиной 438 сантиметров. Об этом сообщили власти города в соцсети.

Торт весит почти тонну
Торт весит почти тонну
Фото:

«Сегодня на фестивале „Кофе, Искусство и Шоколад“ в Александровском саду происходит настоящее волшебство! Кондитеры творят историю, создавая гигантский, просто невероятный 438-сантиметровый торт „Ключ к Сибири“!» — говорится в telegram-канале мэрии Тобольска.

Десерт украсили золотыми зефирками, что придало лакомству праздничный и запоминающийся вид. Вес торта составил почти тонну. Для его приготовления потребовалось 4500 яиц, 90 килограмм муки, 104 килограмма сахара, 17 килограмм какао-порошка и 200 кило крема. 

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В Тобольске на фестивале «Кофе, Искусство и Шоколад», который проходит 17 мая в Александровском саду, кондитеры презентовали гигантский торт «Ключ к Сибири» длиной 438 сантиметров. Об этом сообщили власти города в соцсети. «Сегодня на фестивале „Кофе, Искусство и Шоколад“ в Александровском саду происходит настоящее волшебство! Кондитеры творят историю, создавая гигантский, просто невероятный 438-сантиметровый торт „Ключ к Сибири“!» — говорится в telegram-канале мэрии Тобольска. Десерт украсили золотыми зефирками, что придало лакомству праздничный и запоминающийся вид. Вес торта составил почти тонну. Для его приготовления потребовалось 4500 яиц, 90 килограмм муки, 104 килограмма сахара, 17 килограмм какао-порошка и 200 кило крема. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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