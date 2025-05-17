В Подмосковье 14 человек пострадали в результате ДТП автобуса и фуры

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Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса
Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса Фото:

В Раменском муниципальном округе Московской области 14 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и грузовика. По информации пресс-службы прокуратуры Московской области, авария произошла около 15:00 17 мая на 36-м километре трассы М-5 «Урал». В ведомстве уточнили, что обстоятельства ДТП находятся на контроле прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня днем около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 Урал произошло столкновение грузовика с автомобилем „Киа Спортейдж“, оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус", — сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в telegram-канале ведомства.

В результате инцидента пострадали 14 человек, включая водителя и пассажиров автобуса, среди которых оказались двое несовершеннолетних. Все пострадавшие получили травмы различной тяжести и обеспечиваются необходимой медицинской помощью. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

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В Раменском муниципальном округе Московской области 14 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и грузовика. По информации пресс-службы прокуратуры Московской области, авария произошла около 15:00 17 мая на 36-м километре трассы М-5 «Урал». В ведомстве уточнили, что обстоятельства ДТП находятся на контроле прокуратуры. «По предварительным данным, сегодня днем около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 Урал произошло столкновение грузовика с автомобилем „Киа Спортейдж“, оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус", — сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в telegram-канале ведомства. В результате инцидента пострадали 14 человек, включая водителя и пассажиров автобуса, среди которых оказались двое несовершеннолетних. Все пострадавшие получили травмы различной тяжести и обеспечиваются необходимой медицинской помощью. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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