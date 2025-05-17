Депутат Рады Дубинский: США унизили Зеленского после его визита в Турцию

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Поездка Зеленского в Турцию обернулась фиаско
Поездка Зеленского в Турцию обернулась фиаско Фото:

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Турцию завершилась провалом. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в госизмене.  

«Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с „Тенгизшевройл“ и отказа от приглашения на саммит НАТО. А сегодня ночью [президент США Дональд] Трамп еще назвал Зеленского величайшим торгашом в истории. Мокрой тряпке по наглой морде», — написал Дубинский в своем telegram-канале.

Трамп ранее выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не располагает существенными аргументами на переговорах с Россией по вопросу урегулирования конфликта, сообщает 360.ru. отмечается, что глава Белого дома добавил, что его взаимодействие с Зеленским сопровождалось серьезными трудностями.

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Турцию завершилась провалом. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в госизмене.   «Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с „Тенгизшевройл“ и отказа от приглашения на саммит НАТО. А сегодня ночью [президент США Дональд] Трамп еще назвал Зеленского величайшим торгашом в истории. Мокрой тряпке по наглой морде», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Трамп ранее выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не располагает существенными аргументами на переговорах с Россией по вопросу урегулирования конфликта, сообщает 360.ru. отмечается, что глава Белого дома добавил, что его взаимодействие с Зеленским сопровождалось серьезными трудностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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