Депутат Рады Дубинский: США унизили Зеленского после его визита в Турцию

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Турцию завершилась провалом. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в госизмене.
«Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с „Тенгизшевройл“ и отказа от приглашения на саммит НАТО. А сегодня ночью [президент США Дональд] Трамп еще назвал Зеленского величайшим торгашом в истории. Мокрой тряпке по наглой морде», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
Трамп ранее выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не располагает существенными аргументами на переговорах с Россией по вопросу урегулирования конфликта, сообщает 360.ru. отмечается, что глава Белого дома добавил, что его взаимодействие с Зеленским сопровождалось серьезными трудностями.
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