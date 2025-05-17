В Екатеринбурге власти намерены капитально отремонтировать аварийный мост в поселке Северка. В настоящее время завершается поиск подрядчика для проведения работ, на это потратят 62 миллиона рублей, сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевский.
«В целях приведения моста через реку Решетку по улице Стрелочников в поселке Северка в нормативное технико-эксплуатационное состояние <...> был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт улично-дорожной сети с автомобильным мостом через речку Решетку по улице Стрелочников в поселке Северка“», — говорится в официальном документе, который предоставил депутат. Альшевский уточняет, что в бюджете на восстановление моста и прилегающей территории предусмотрено около 62 миллионов рублей.
Поиск подрядчика ведется уже несколько недель, в ближайшие дни объявят, определена ли организация, которая займется восстановлением моста. Ожидается, что строительные работы продлятся примерно год — до июля 2026 года.
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