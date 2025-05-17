17 мая 2025
16 мая 2025

Аварийный мост в Екатеринбурге починят за 62 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост восстановят к июлю 2026 года
Мост восстановят к июлю 2026 года Фото:

В Екатеринбурге власти намерены капитально отремонтировать аварийный мост в поселке Северка. В настоящее время завершается поиск подрядчика для проведения работ, на это потратят 62 миллиона рублей, сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевский.

«В целях приведения моста через реку Решетку по улице Стрелочников в поселке Северка в нормативное технико-эксплуатационное состояние <...> был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт улично-дорожной сети с автомобильным мостом через речку Решетку по улице Стрелочников в поселке Северка“», — говорится в официальном документе, который предоставил депутат. Альшевский уточняет, что в бюджете на восстановление моста и прилегающей территории предусмотрено около 62 миллионов рублей.

Поиск подрядчика ведется уже несколько недель, в ближайшие дни объявят, определена ли организация, которая займется восстановлением моста. Ожидается, что строительные работы продлятся примерно год — до июля 2026 года.

Состояние моста на данный момент
Состояние моста на данный момент
Фото:

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В Екатеринбурге власти намерены капитально отремонтировать аварийный мост в поселке Северка. В настоящее время завершается поиск подрядчика для проведения работ, на это потратят 62 миллиона рублей, сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевский. «В целях приведения моста через реку Решетку по улице Стрелочников в поселке Северка в нормативное технико-эксплуатационное состояние <...> был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт улично-дорожной сети с автомобильным мостом через речку Решетку по улице Стрелочников в поселке Северка“», — говорится в официальном документе, который предоставил депутат. Альшевский уточняет, что в бюджете на восстановление моста и прилегающей территории предусмотрено около 62 миллионов рублей. Поиск подрядчика ведется уже несколько недель, в ближайшие дни объявят, определена ли организация, которая займется восстановлением моста. Ожидается, что строительные работы продлятся примерно год — до июля 2026 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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