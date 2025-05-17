17 мая 2025

В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

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На всей территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, сообщили в МЧС
На всей территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, сообщили в МЧС Фото:
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На всей территории Краснодарского края объявлена «беспилотная опасность» из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в приложении МЧС России, ссылаясь на экстренное оповещение центра оповещения региона.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена „Беспилотная опасность“. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном приложении МЧС. Согласно данным ведомства, сигнал о беспилотной опасности поступил в 20:57 по местному времени.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, избегать открытых пространств и не приближаться к неизвестным объектам. Оперативные службы края переведены в режим повышенной готовности, власти ведут мониторинг воздушной обстановки. Дополнительные рекомендации по действиям в случае происшествий направлены муниципалитетам и экстренным службам.

Ранее Минобороны информировало, что в ночь на 17 мая средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Согласно уточненным данным ведомства, один из беспилотных летательных аппаратов был сбит в воздушном пространстве Белгородской области, второй — над Курской областью, напоминает RT.

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На всей территории Краснодарского края объявлена «беспилотная опасность» из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в приложении МЧС России, ссылаясь на экстренное оповещение центра оповещения региона. «Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена „Беспилотная опасность“. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном приложении МЧС. Согласно данным ведомства, сигнал о беспилотной опасности поступил в 20:57 по местному времени. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, избегать открытых пространств и не приближаться к неизвестным объектам. Оперативные службы края переведены в режим повышенной готовности, власти ведут мониторинг воздушной обстановки. Дополнительные рекомендации по действиям в случае происшествий направлены муниципалитетам и экстренным службам. Ранее Минобороны информировало, что в ночь на 17 мая средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Согласно уточненным данным ведомства, один из беспилотных летательных аппаратов был сбит в воздушном пространстве Белгородской области, второй — над Курской областью, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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