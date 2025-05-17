17 мая 2025
16 мая 2025

Тренер челябинского «Трактора» объяснил поражение команды в матче с ярославцами

Бенуа Гру: «Локомотив» действовал более слаженно и эффективно реализовал моменты
© Служба новостей «URA.RU»
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Бенуа Гру прокомментировал состоявшийся 17 мая матч
Бенуа Гру прокомментировал состоявшийся 17 мая матч Фото:

Хоккеисты ярославского «Локомотива» в матче с челябинцами 17 мая действовали более слаженно и эффективно реализовали свои моменты. При этом соперники «медведей» извлекли уроки из поражения в прошлогоднем финале и сейчас демонстрируют зрелую игру. Об этом заявил главный тренер клуба «Трактор» Бенуа Гру.

«Сейчас соперник делает нужные правильные комбинации в нужное время, эпизоды в нужное время, а мы же как будто только пытаемся что-то сделать все время. „Локомотив“ — габаритная, боевитая, у них опытные, габаритные защитники, но вот мы ведем в счете, потом пытаемся играть и получается неразбериха, пропускаем и уже ведет соперник», — приводятся слова Гру на сайте хоккейного клуба «Трактор».

Главный тренер также подчеркнул, что команда должна что-то для себя извлечь и быть лучше в следующем матче. «Трактор» старался, но старался недостаточно, чтобы победить, отметил он.

Как сообщало URA.RU ранее, «Трактор» на домашнем льду уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5. Теперь гости ведут в серии — 2:1. Четвертый матч серии состоится 19 мая в Челябинске. 21 мая команды вернутся в Ярославль. Если потребуется, решающие игры пройдут 23 и 25 мая.

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Хоккеисты ярославского «Локомотива» в матче с челябинцами 17 мая  действовали более слаженно и эффективно реализовали свои моменты. При этом соперники «медведей» извлекли уроки из поражения в прошлогоднем финале и сейчас демонстрируют зрелую игру. Об этом заявил главный тренер клуба «Трактор» Бенуа Гру. «Сейчас соперник делает нужные правильные комбинации в нужное время, эпизоды в нужное время, а мы же как будто только пытаемся что-то сделать все время. „Локомотив“ — габаритная, боевитая, у них опытные, габаритные защитники, но вот мы ведем в счете, потом пытаемся играть и получается неразбериха, пропускаем и уже ведет соперник», — приводятся слова Гру на сайте хоккейного клуба «Трактор». Главный тренер также подчеркнул, что команда должна что-то для себя извлечь и быть лучше в следующем матче.  «Трактор» старался, но старался недостаточно, чтобы победить, отметил он. Как сообщало URA.RU ранее, «Трактор» на домашнем льду уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5. Теперь гости ведут в серии — 2:1. Четвертый матч серии состоится 19 мая в Челябинске. 21 мая команды вернутся в Ярославль. Если потребуется, решающие игры пройдут 23 и 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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