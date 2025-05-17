Тренер челябинского «Трактора» объяснил поражение команды в матче с ярославцами

Хоккеисты ярославского «Локомотива» в матче с челябинцами 17 мая действовали более слаженно и эффективно реализовали свои моменты. При этом соперники «медведей» извлекли уроки из поражения в прошлогоднем финале и сейчас демонстрируют зрелую игру. Об этом заявил главный тренер клуба «Трактор» Бенуа Гру.
«Сейчас соперник делает нужные правильные комбинации в нужное время, эпизоды в нужное время, а мы же как будто только пытаемся что-то сделать все время. „Локомотив“ — габаритная, боевитая, у них опытные, габаритные защитники, но вот мы ведем в счете, потом пытаемся играть и получается неразбериха, пропускаем и уже ведет соперник», — приводятся слова Гру на сайте хоккейного клуба «Трактор».
Главный тренер также подчеркнул, что команда должна что-то для себя извлечь и быть лучше в следующем матче. «Трактор» старался, но старался недостаточно, чтобы победить, отметил он.
Как сообщало URA.RU ранее, «Трактор» на домашнем льду уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5. Теперь гости ведут в серии — 2:1. Четвертый матч серии состоится 19 мая в Челябинске. 21 мая команды вернутся в Ярославль. Если потребуется, решающие игры пройдут 23 и 25 мая.
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