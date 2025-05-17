Встретить «Эшелон Победы» пришли 48 тысяч жителей Сургута

Посмотреть на ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» пришли 48 тысяч гостей и жителей Сургута. Среди них был и глава города Максим Слепов, сообщили в мэрии.
«На экспозицию пришли 48 тысяч сургутян и гостей города. Глава Сургута Максим Слепов вместе с юными представителями военно-патриотических объединений города также принял участие в экскурсии по вагонам ретропоезда», — написано на сайте ведомства.
Посетителей угощали горячим чаем и кашей. Экспозицию посещали целыми семьями. Каждый желающий мог зайти и посмотреть, 19 экскурсионных вагонов и два паровоза.
В Сургут 17 мая прибыл «Эшелон Победы». Желающих посмотреть необычный состав собралось очень много — очередь не уменьшалась даже спустя 2,5 часа.
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