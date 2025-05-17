17 мая 2025
16 мая 2025

В Свердловской области нашли первые маслята и открыли сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обычно маслята появляются в конце июня
Обычно маслята появляются в конце июня Фото:

В Первоуральском районе (Свердловская область) нашли первые маслята, тем самым открыв сезон этих грибов. Фотографиями своего урожая местная жительница поделилась в соцсетях.

«Вот и в нашем лесу пошли первые маслятки. Сезон 2025 открыт!», — рассказала женщина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте». В комментариях к посту другие грибники поздравляют ее с открытием сезона.

Маслята начинают появляться в лесах Свердловской области ближе к концу июня. В конце апреля уже был открыт сезон первых съедобных грибов в области. В городе первые грибы появились в начале мая.

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Фото:

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В Первоуральском районе (Свердловская область) нашли первые маслята, тем самым открыв сезон этих грибов. Фотографиями своего урожая местная жительница поделилась в соцсетях. «Вот и в нашем лесу пошли первые маслятки. Сезон 2025 открыт!», — рассказала женщина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте». В комментариях к посту другие грибники поздравляют ее с открытием сезона. Маслята начинают появляться в лесах Свердловской области ближе к концу июня. В конце апреля уже был открыт сезон первых съедобных грибов в области. В городе первые грибы появились в начале мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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