В Первоуральском районе (Свердловская область) нашли первые маслята, тем самым открыв сезон этих грибов. Фотографиями своего урожая местная жительница поделилась в соцсетях.
«Вот и в нашем лесу пошли первые маслятки. Сезон 2025 открыт!», — рассказала женщина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте». В комментариях к посту другие грибники поздравляют ее с открытием сезона.
Маслята начинают появляться в лесах Свердловской области ближе к концу июня. В конце апреля уже был открыт сезон первых съедобных грибов в области. В городе первые грибы появились в начале мая.
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