17 мая 2025
16 мая 2025

Скрежет рельсов и гудки поездов: «Ночь музеев» в Перми завершилась необычным концертом. Видео

В Саду Дома Мешкова прошел концерт аудиохудожников
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«Ночь музеев» по традиции завершилась на площадке Дома Мешкова
«Ночь музеев» по традиции завершилась на площадке Дома Мешкова Фото:

В Перми в рамках акции «Ночь музеев» состоялся концерт аудиохудожников, на котором была представлена звуковая пьеса «ШУМАШИН», посвященная городскому шуму. В Саду Дома Мешкова пермяки смогли услышать уникальную композицию, отражающую индустриальную атмосферу города.

«Аудиохудожники сыграли звуки индустриальной памяти. По словам музыкантов, в пьесе техника говорит своим языком: гудки пароходо-поездов, резкий скрежет рельсов, дрожь автомоторов и треск трансформаторов зашумят с шумом города», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Дома Мешкова в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции «Ночь музеев» Центр городской культуры в Перми представил специальную программу для гостей. Ключевым моментом мероприятия стало выступление диджея Кирилла Воронкова (kaketotak), который в честь старта летнего сезона диджей-сетов исполнил подборку музыкальных композиций на виниле.

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В Перми в рамках акции «Ночь музеев» состоялся концерт аудиохудожников, на котором была представлена звуковая пьеса «ШУМАШИН», посвященная городскому шуму. В Саду Дома Мешкова пермяки смогли услышать уникальную композицию, отражающую индустриальную атмосферу города. «Аудиохудожники сыграли звуки индустриальной памяти. По словам музыкантов, в пьесе техника говорит своим языком: гудки пароходо-поездов, резкий скрежет рельсов, дрожь автомоторов и треск трансформаторов зашумят с шумом города», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Дома Мешкова в соцсети «ВКонтакте». В рамках акции «Ночь музеев» Центр городской культуры в Перми представил специальную программу для гостей. Ключевым моментом мероприятия стало выступление диджея Кирилла Воронкова (kaketotak), который в честь старта летнего сезона диджей-сетов исполнил подборку музыкальных композиций на виниле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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