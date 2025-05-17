В Перми в рамках акции «Ночь музеев» состоялся концерт аудиохудожников, на котором была представлена звуковая пьеса «ШУМАШИН», посвященная городскому шуму. В Саду Дома Мешкова пермяки смогли услышать уникальную композицию, отражающую индустриальную атмосферу города.
«Аудиохудожники сыграли звуки индустриальной памяти. По словам музыкантов, в пьесе техника говорит своим языком: гудки пароходо-поездов, резкий скрежет рельсов, дрожь автомоторов и треск трансформаторов зашумят с шумом города», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Дома Мешкова в соцсети «ВКонтакте».
В рамках акции «Ночь музеев» Центр городской культуры в Перми представил специальную программу для гостей. Ключевым моментом мероприятия стало выступление диджея Кирилла Воронкова (kaketotak), который в честь старта летнего сезона диджей-сетов исполнил подборку музыкальных композиций на виниле.
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