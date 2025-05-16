16 мая 2025

Для меломанов и семей: в Перми устроили мультиформатную «Ночь музеев». Фото, видео

В «Ночь музеев» в Перми прошел диджей-сет на виниле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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За пульт встал диджей kaketotak (Кирилл Воронков)
За пульт встал диджей kaketotak (Кирилл Воронков) Фото:

В «Ночь музеев» Центр городской культуры Перми подготовил для посетителей особую программу. Главным событием вечера стал диджей-сет от Кирилла Воронкова (kaketotak). Музыкант исполнил композиции на виниловых пластинках в честь открытия сезона летних диджей-сетов в ЦГК, передает корреспондент URA.RU.

«Мероприятие проходило в непринужденной атмосфере — гости наслаждались музыкой, попивая кофе с круассанами. Для семей с детьми была организована отдельная зона с книгами, где маленькие посетители могли отвлечься от шума. Параллельно в пространстве центра работали две выставки — „Седьмое небо“ и „Вокруг мифа“, которые могли посетить все желающие. Вечер собрал свою аудиторию — людей, настроенных на позитивный отдых и культурный досуг», — рассказал корреспондент URA.RU.

Центр городской культуры открыл сезон диджей-сетов. Площадка продолжает экспериментировать с форматами мероприятий, сочетая музыкальные события с выставочными проектами. Учреждению удалось создать комфортную среду для разных категорий посетителей — от меломанов до семей с детьми.

Акция «Ночь музеев» ежегодно проходит по всей России, объединяя культурные площадки и предлагая специальные программы для посетителей. В этом году Центр городской культуры Перми уже анонсировал музыкальный вечер с участием диджея kaketotak и работой выставок «Седьмое небо» и «Вокруг мифа», что стало продолжением традиции сочетать различные форматы досуга в рамках этого события.

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В «Ночь музеев» Центр городской культуры Перми подготовил для посетителей особую программу. Главным событием вечера стал диджей-сет от Кирилла Воронкова (kaketotak). Музыкант исполнил композиции на виниловых пластинках в честь открытия сезона летних диджей-сетов в ЦГК, передает корреспондент URA.RU. «Мероприятие проходило в непринужденной атмосфере — гости наслаждались музыкой, попивая кофе с круассанами. Для семей с детьми была организована отдельная зона с книгами, где маленькие посетители могли отвлечься от шума. Параллельно в пространстве центра работали две выставки — „Седьмое небо“ и „Вокруг мифа“, которые могли посетить все желающие. Вечер собрал свою аудиторию — людей, настроенных на позитивный отдых и культурный досуг», — рассказал корреспондент URA.RU. Центр городской культуры открыл сезон диджей-сетов. Площадка продолжает экспериментировать с форматами мероприятий, сочетая музыкальные события с выставочными проектами. Учреждению удалось создать комфортную среду для разных категорий посетителей — от меломанов до семей с детьми. Акция «Ночь музеев» ежегодно проходит по всей России, объединяя культурные площадки и предлагая специальные программы для посетителей. В этом году Центр городской культуры Перми уже анонсировал музыкальный вечер с участием диджея kaketotak и работой выставок «Седьмое небо» и «Вокруг мифа», что стало продолжением традиции сочетать различные форматы досуга в рамках этого события.
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© Служба новостей «URA.RU»
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