В «Ночь музеев» Центр городской культуры Перми подготовил для посетителей особую программу. Главным событием вечера стал диджей-сет от Кирилла Воронкова (kaketotak). Музыкант исполнил композиции на виниловых пластинках в честь открытия сезона летних диджей-сетов в ЦГК, передает корреспондент URA.RU.
«Мероприятие проходило в непринужденной атмосфере — гости наслаждались музыкой, попивая кофе с круассанами. Для семей с детьми была организована отдельная зона с книгами, где маленькие посетители могли отвлечься от шума. Параллельно в пространстве центра работали две выставки — „Седьмое небо“ и „Вокруг мифа“, которые могли посетить все желающие. Вечер собрал свою аудиторию — людей, настроенных на позитивный отдых и культурный досуг», — рассказал корреспондент URA.RU.
Центр городской культуры открыл сезон диджей-сетов. Площадка продолжает экспериментировать с форматами мероприятий, сочетая музыкальные события с выставочными проектами. Учреждению удалось создать комфортную среду для разных категорий посетителей — от меломанов до семей с детьми.
Акция «Ночь музеев» ежегодно проходит по всей России, объединяя культурные площадки и предлагая специальные программы для посетителей. В этом году Центр городской культуры Перми уже анонсировал музыкальный вечер с участием диджея kaketotak и работой выставок «Седьмое небо» и «Вокруг мифа», что стало продолжением традиции сочетать различные форматы досуга в рамках этого события.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!