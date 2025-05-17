В Пермском крае к 1 июля 2025 года планируется обустроить новые места отдыха у воды в 16 административных центрах. Еще 11 зон отдыха появятся в населенных пунктах, где традиционно существуют неорганизованные пляжи, сообщили в Министерстве территориального развития Пермского края.
«По итогам конкурсного отбора все поступившие 27 заявок от 27 муниципальных образований рассмотрены положительно. Из краевого бюджета на обустройство мест отдыха будет направлено 137 млн рублей», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Для создания комфортных условий на местах отдыха оборудуют наблюдательные вышки, кабинки для переодевания, навесы и зоны для пляжных видов спорта.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Перми не планируют создавать новые пляжи в черте города на Каме, так как это не представляется возможным в силу несоответствия гидрологическим требованиям. Основные усилия будут сосредоточены на обслуживании четырех существующих пляжей: у Коммунального моста, возле Мотовилихинского пруда, около КамГЭС и в Новых Лядах.
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