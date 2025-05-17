17 мая 2025
16 мая 2025

В Новом Уренгое появится площадь со светомузыкальным фонтаном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Светомузыкальный фонтан будет еще и с лазерным шоу
Светомузыкальный фонтан будет еще и с лазерным шоу Фото:

В микрорайоне Юбилейном в Новом Уренгое организуют новую площадь к 50-у Дню рождения города. Ее главной достопримечательностью станет светомузыкальный фонтан с лазерным шоу, сообщили в правительстве ЯНАО. 

«К 50-летию города в микрорайоне Юбилейном появится новая площадь — перед гимназией и арт-резиденцией... Украшением площади станет светомузыкальный фонтан с лазерным шоу — это подарок от „Сбербанка“ к юбилею города», — написано в telegram-канале ведомства.

Также там будет установлена большая скульптура, изображающая символ Нового Уренгоя — сову. Сообщается, что в зимнее время на месте фонтана будут ставить новогоднюю елку и заливаться каток.

Площадь расположится перед гимназией и арт-резиденцией и станет современным общественным пространством с детскими и спортивными площадками, кафе, амфитеатром, а также расширенной парковкой для автомобилей и велосипедов. Ожидается, что новое пространство станет одним из центральных мест для проведения городских мероприятий и семейного отдыха, а также повысит привлекательность Юбилейного района.

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В микрорайоне Юбилейном в Новом Уренгое организуют новую площадь к 50-у Дню рождения города. Ее главной достопримечательностью станет светомузыкальный фонтан с лазерным шоу, сообщили в правительстве ЯНАО.  «К 50-летию города в микрорайоне Юбилейном появится новая площадь — перед гимназией и арт-резиденцией... Украшением площади станет светомузыкальный фонтан с лазерным шоу — это подарок от „Сбербанка“ к юбилею города», — написано в telegram-канале ведомства. Также там будет установлена большая скульптура, изображающая символ Нового Уренгоя — сову. Сообщается, что в зимнее время на месте фонтана будут ставить новогоднюю елку и заливаться каток. Площадь расположится перед гимназией и арт-резиденцией и станет современным общественным пространством с детскими и спортивными площадками, кафе, амфитеатром, а также расширенной парковкой для автомобилей и велосипедов. Ожидается, что новое пространство станет одним из центральных мест для проведения городских мероприятий и семейного отдыха, а также повысит привлекательность Юбилейного района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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