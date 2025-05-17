В зоне СВО погибли два бойца из Прикамья Ситников и Штуц

Власти надеются, что мужество и отвага бойцов станут примером для будущих поколений
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибли два бойца из Прикамья Артем Ситников и Эдуард Штуц. Об этом сообщила мэрия Кизеловского округа.
«Ефрейтор Артем Ситников 1999 года рождения и рядовой, водитель-механик Эдуард Штуц 1977 года рождения погибли <...> в ходе СВО. Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким», — написано на стене окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Ситниковым состоится 19 мая, со Штуцем — 20-го. Обе церемонию проведут в городском Дворце культуры.
О гибели военнослужащих сообщили власти
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