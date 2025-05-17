17 мая 2025
16 мая 2025

От каких квартир чаще всего избавляются тюменцы

В Тюмени чаще всего на продажу выставляют однокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Однокомнатные квартиры чаще всего продаются на вторичном рынке
Однокомнатные квартиры чаще всего продаются на вторичном рынке Фото:

Жители Тюмени чаще всего выставляют на продажу однокомнатные квартиры. Их доля на рынке недвижимости составляет 60%. Такие данные опубликовали в ежемесячном ответе аналитики агентства «Этажи».

«За апрель в Тюмени в структуре продаж 60% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных составила 36%, трехкомнатных — 4%»,— сообщают риелторы.

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Жители Тюмени чаще всего выставляют на продажу однокомнатные квартиры. Их доля на рынке недвижимости составляет 60%. Такие данные опубликовали в ежемесячном ответе аналитики агентства «Этажи». «За апрель в Тюмени в структуре продаж 60% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных составила 36%, трехкомнатных — 4%»,— сообщают риелторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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