От каких квартир чаще всего избавляются тюменцы

Однокомнатные квартиры чаще всего продаются на вторичном рынке
Жители Тюмени чаще всего выставляют на продажу однокомнатные квартиры. Их доля на рынке недвижимости составляет 60%. Такие данные опубликовали в ежемесячном ответе аналитики агентства «Этажи».
«За апрель в Тюмени в структуре продаж 60% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных составила 36%, трехкомнатных — 4%»,— сообщают риелторы.
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