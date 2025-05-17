У пролетающего над Челябинском самолета отвалилась запчасть

Предварительно, никто не пострадал
По предварительной информации, у пролетавшего над Челябинском самолетом отвалилась запчасть. Об этом URA.RU сообщил источник.
«В результате инцидента отвалилась запчасть. Все живы, никто не пострадал. Все самолеты целы», — отмечает источник URA.RU.
Жители Челябинска ранее сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. В ГУ МЧС заявили, что на данный момент информация о падении самолёта не поступала.
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