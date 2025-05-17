17 мая 2025
16 мая 2025

У пролетающего над Челябинском самолета отвалилась запчасть

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, никто не пострадал
Предварительно, никто не пострадал Фото:

По предварительной информации, у пролетавшего над Челябинском самолетом отвалилась запчасть. Об этом URA.RU сообщил источник.

«В результате инцидента отвалилась запчасть. Все живы, никто не пострадал. Все самолеты целы», — отмечает источник URA.RU. 

Жители Челябинска ранее сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. В ГУ МЧС заявили, что на данный момент информация о падении самолёта не поступала. 

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По предварительной информации, у пролетавшего над Челябинском самолетом отвалилась запчасть. Об этом URA.RU сообщил источник. «В результате инцидента отвалилась запчасть. Все живы, никто не пострадал. Все самолеты целы», — отмечает источник URA.RU.  Жители Челябинска ранее сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. В ГУ МЧС заявили, что на данный момент информация о падении самолёта не поступала. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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