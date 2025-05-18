В элитном пермском доме с молотка продается квартира дочери пермского девелопера

В Перми арбитражный управляющий экс-главы «Камской долины» Андрея Гладикова выставил на торги квартиру его дочери Екатерины Губановой. Первоначальная стоимость лота — 33 млн рублей, указано на портале «Федресурс». осообщает Федресурс. Согласно объявлению, в лот стартовой стоимостью 33 млн руб. включена 3-комнатная квартира общей площадью 195,1 кв.м., расположенная в Перми на пятом этаже дома по адресу: ул. Краснова, д. 30. Тоги назначены на 27 июня 2025 года.
«В лот стартовой стоимостью 33 млн рублей включена трехкомнатная квартира общей площадью 195,1 квадратного метра, расположенная в Перми на пятом этаже дома по улице Краснова, 30», — говорится в опубликованных данных. Тоги будут проведены 27 июня.
В марте 2019 года суд признал банкротом бизнесмена Гладикова по требованию Сбербанка. Предприниматель и бывший председатель совета директоров «Камской долины» Алевтина Романова были поручителями по кредитным обязательствам строительного холдинга. Совокупная задолженность превышала один млрд рублей. Гладиков на тот момент оценивал сумму личных неисполненных финансовых обязательств в 1,46 млрд.
Объект недвижимости по улице Краснова, 30 считается элитным малоэтажным кирпичным домом индивидуальной планировки. Здание построили в 1999 году.
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