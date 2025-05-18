Российская ПВО за час сбила с десяток дронов ВСУ над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 14 дронов над Белгородской областью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белгородской области сбили 14 дронов
В Белгородской области сбили 14 дронов Фото:

Над Белгородской областью за час была отражена атака украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили до 14 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 7.15 до 8.20 (Мск) дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — отметили в военном министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.   

Также в ночь на 18 мая дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, атаковавших приграничные регионы страны. По данным ведомства, четыре беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, еще три — над Брянской областью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Белгородской областью за час была отражена атака украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили до 14 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 7.15 до 8.20 (Мск) дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — отметили в военном министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.    Также в ночь на 18 мая дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, атаковавших приграничные регионы страны. По данным ведомства, четыре беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, еще три — над Брянской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...