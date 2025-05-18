Буданов* заговорил на русском в эфире украинского телеканала

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Кирилл Буданов чуть не перешел на русский язык, отвечая на вопрос журналистов
Кирилл Буданов чуть не перешел на русский язык, отвечая на вопрос журналистов Фото:

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в прямом эфире телеканала ТСН, отвечая на вопрос журналистов, оговорился и чуть не произнес слово на русском языке, однако затем он поправил себя. Соответствующие кадры опубликованы на украинском канале.

«Ну вы же понимате…», — начал Буданов на русском языке, но затем, прервавшись на полуслове, перешел на украинский. Данный момент произошел в прямом эфире телеканала ТСН. В это время он отвечал на вопрос журналистов о проведении обмена военнопленными в формате 1000 на 1000, о котором договорились Россия и Украина на недавних переговорах. 

В последние годы на Украине реализуется жесткая языковая стратегия, ориентированная на сокращение использования русского языка в государственных и общественных сферах. Согласно действующим нормам, представители власти, ведущие теле- и радиопрограмм, а также участники официальных коммуникаций обязаны использовать исключительно украинский язык.

За несоблюдение установленных правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и других дисциплинарных санкций. В 2019 году был принят закон об украинском языке как государственном, обязывающий граждан использовать его повсеместно.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в прямом эфире телеканала ТСН, отвечая на вопрос журналистов, оговорился и чуть не произнес слово на русском языке, однако затем он поправил себя. Соответствующие кадры опубликованы на украинском канале. «Ну вы же понимате…», — начал Буданов на русском языке, но затем, прервавшись на полуслове, перешел на украинский. Данный момент произошел в прямом эфире телеканала ТСН. В это время он отвечал на вопрос журналистов о проведении обмена военнопленными в формате 1000 на 1000, о котором договорились Россия и Украина на недавних переговорах.  В последние годы на Украине реализуется жесткая языковая стратегия, ориентированная на сокращение использования русского языка в государственных и общественных сферах. Согласно действующим нормам, представители власти, ведущие теле- и радиопрограмм, а также участники официальных коммуникаций обязаны использовать исключительно украинский язык. За несоблюдение установленных правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и других дисциплинарных санкций. В 2019 году был принят закон об украинском языке как государственном, обязывающий граждан использовать его повсеместно. *внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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