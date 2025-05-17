Буданов* назвал дату масштабного обмена пленными между Россией и Украиной

Масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» состоится в конце мая. Об этом сообщил начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Масштабный обмен пленными „1000 на 1000“ состоится на следующей неделе», — передает телеканал ТСН слова Буданова. По его словам, ведомство уже занимается подготовкой списков для предстоящего обмена.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между российскими и украинскими делегациями. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский, заявивший о «в целом удовлетворительных» результатах встречи. Стороны согласовали обмен планами по прекращению огня, крупный обмен пленными (1000 на 1000) и обсудили перспективы встречи на высшем уровне.
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