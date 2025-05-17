Буданов* назвал дату масштабного обмена пленными между Россией и Украиной

Глава ГУР Буданов*: обмен пленными состоится на следующей неделе
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Обмен пленными пройдет в формате «1000 на 1000»
Обмен пленными пройдет в формате «1000 на 1000» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» состоится в конце мая. Об этом сообщил начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Масштабный обмен пленными „1000 на 1000“ состоится на следующей неделе», — передает телеканал ТСН слова Буданова. По его словам, ведомство уже занимается подготовкой списков для предстоящего обмена. 

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между российскими и украинскими делегациями. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский, заявивший о «в целом удовлетворительных» результатах встречи. Стороны согласовали обмен планами по прекращению огня, крупный обмен пленными (1000 на 1000) и обсудили перспективы встречи на высшем уровне.

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Масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» состоится в конце мая. Об этом сообщил начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). «Масштабный обмен пленными „1000 на 1000“ состоится на следующей неделе», — передает телеканал ТСН слова Буданова. По его словам, ведомство уже занимается подготовкой списков для предстоящего обмена.  16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между российскими и украинскими делегациями. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский, заявивший о «в целом удовлетворительных» результатах встречи. Стороны согласовали обмен планами по прекращению огня, крупный обмен пленными (1000 на 1000) и обсудили перспективы встречи на высшем уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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