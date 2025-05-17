Пермяк Сергей Сюзев снял на видео песчаную подушку дамбы нового Чусовского моста. По его мнению, после обильных проливных дождей, которых еще не было, имеющиеся разрушения усилятся. Одна из установленных светодиодных мачт уже упала, отмечает он.
«Новые светодиодные мачты освещения уже валяются. Если сейчас срочно не принять меры, то может и дорога провалиться. Тогда трасса регионального значения Пермь — Березники встанет. Если это произойдет, то 20-километровые пробки у Чусовского моста вы будете вспоминать с радостью», — написал активист на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Строительством нового моста через реку Чусовую занималась столичная компания «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко. Сроки ввода сооружения в эксплуатацию неоднократно переносились.
Ремонтные работы на старом мосту через Чусовую осуществляет «Мостоотряд №123», являющийся пермским подразделением АО «Уралмостострой». Генподрядчик по возведению нового моста — ООО «Дом.59» — заключил контракт с «Уралмостостроем» на сумму 2,5 млрд рублей.
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