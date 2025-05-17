17 мая 2025
16 мая 2025

Инцидент в небе над Челябинском с участием «Стрижей» попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У «Стрижей» в Челябинске отвалился в полете подвесной топливный бак
У «Стрижей» в Челябинске отвалился в полете подвесной топливный бак Фото:

Жители Челябинска продолжают делится фотографиями авиинцидента в небе над городом. Судя по кадрам и заявлениям жителей, ЧП произошло с участием авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Эту версию подтверждает пилот и военный блогер Fighterbomber.

«У „Стрижей“ в Челябинске отвалился нештатно сбросился подвесной топливный бак. Борт и экипаж на земле, все норм», — написал Fighterbomber в своем telegram-канале.

Блогер отметил, что на земле ущерб оценивается. Идет разбирательство. URA.RU направило запрос в Минобороны России, ответ ожидается.

Ранее источник URA.RU сообщил, что у самолета оторвалась запчасть. Он также подтвердил, что никто не пострадал. 

«По системе 112 поступило сообщение о происшествии — падении фрагментов пролетающего самолета. По уточненной информации у пролетающего самолета отсоединился запасной топливный бак (пустой)», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

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Жители Челябинска продолжают делится фотографиями авиинцидента в небе над городом. Судя по кадрам и заявлениям жителей, ЧП произошло с участием авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Эту версию подтверждает пилот и военный блогер Fighterbomber. «У „Стрижей“ в Челябинске отвалился нештатно сбросился подвесной топливный бак. Борт и экипаж на земле, все норм», — написал Fighterbomber в своем telegram-канале. Блогер отметил, что на земле ущерб оценивается. Идет разбирательство. URA.RU направило запрос в Минобороны России, ответ ожидается. Ранее источник URA.RU сообщил, что у самолета оторвалась запчасть. Он также подтвердил, что никто не пострадал.  «По системе 112 поступило сообщение о происшествии — падении фрагментов пролетающего самолета. По уточненной информации у пролетающего самолета отсоединился запасной топливный бак (пустой)», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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