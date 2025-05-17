Инцидент в небе над Челябинском с участием «Стрижей» попал на видео

Жители Челябинска продолжают делится фотографиями авиинцидента в небе над городом. Судя по кадрам и заявлениям жителей, ЧП произошло с участием авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Эту версию подтверждает пилот и военный блогер Fighterbomber.
«У „Стрижей“ в Челябинске отвалился нештатно сбросился подвесной топливный бак. Борт и экипаж на земле, все норм», — написал Fighterbomber в своем telegram-канале.
Блогер отметил, что на земле ущерб оценивается. Идет разбирательство. URA.RU направило запрос в Минобороны России, ответ ожидается.
Ранее источник URA.RU сообщил, что у самолета оторвалась запчасть. Он также подтвердил, что никто не пострадал.
«По системе 112 поступило сообщение о происшествии — падении фрагментов пролетающего самолета. По уточненной информации у пролетающего самолета отсоединился запасной топливный бак (пустой)», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону
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