17 мая 2025
16 мая 2025

В МЧС начали поиски обломка самолета, упавшего в Челябинске

В МЧС начали поиски обломка, упавшего над Челябинском
© Служба новостей «URA.RU»
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Деталь самолета отвалилась у одного из пилотов облетной группы «Стрижи»
Деталь самолета отвалилась у одного из пилотов облетной группы «Стрижи» Фото:

В Челябинске к месту падения запасного топливного бака самолета направлена поисковая группа сил и средства МЧС России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Топливный бак упал в районе городского бора. Лес большой. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. Борт учебный», — заявили в пресс-службе ведомства. 

В МЧС отмечают, что топливный бак был пустой. Ведутся поиски упавшего фрагмента.

Ранее сообщалось, что у пролетающего самолета «Стрижей» отсоединился запасной топливный бак. Очевидцы сняли этот момент на видео. 

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В Челябинске к месту падения запасного топливного бака самолета направлена поисковая группа сил и средства МЧС России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.  «Топливный бак упал в районе городского бора. Лес большой. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. Борт учебный», — заявили в пресс-службе ведомства.  В МЧС отмечают, что топливный бак был пустой. Ведутся поиски упавшего фрагмента. Ранее сообщалось, что у пролетающего самолета «Стрижей» отсоединился запасной топливный бак. Очевидцы сняли этот момент на видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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