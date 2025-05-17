В МЧС начали поиски обломка самолета, упавшего в Челябинске

В Челябинске к месту падения запасного топливного бака самолета направлена поисковая группа сил и средства МЧС России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Топливный бак упал в районе городского бора. Лес большой. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. Борт учебный», — заявили в пресс-службе ведомства.
В МЧС отмечают, что топливный бак был пустой. Ведутся поиски упавшего фрагмента.
Ранее сообщалось, что у пролетающего самолета «Стрижей» отсоединился запасной топливный бак. Очевидцы сняли этот момент на видео.
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