17 мая 2025
16 мая 2025

Упавший над Челябинском топливный бак самолета нашли в городском бору

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавший над Челябинском топливный бак самолета «Стрижей» нашли в городском бору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

«Бак обнаружен в лесном массиве бора. Возгорания не было. Никто не пострадал» — отмечает пресс-служба ведомства. 

Помощь спасателей не понадобилась. На месте работают правоохранители.

Ранее к месту падения запасного топливного бака самолета направлена поисковая группа сил и средства МЧС России. Упавший бак был пустой. 

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Упавший над Челябинском топливный бак самолета «Стрижей» нашли в городском бору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.  «Бак обнаружен в лесном массиве бора. Возгорания не было. Никто не пострадал» — отмечает пресс-служба ведомства.  Помощь спасателей не понадобилась. На месте работают правоохранители. Ранее к месту падения запасного топливного бака самолета направлена поисковая группа сил и средства МЧС России. Упавший бак был пустой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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