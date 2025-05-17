Упавший над Челябинском топливный бак самолета нашли в городском бору

Пострадавших нет
Упавший над Челябинском топливный бак самолета «Стрижей» нашли в городском бору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Бак обнаружен в лесном массиве бора. Возгорания не было. Никто не пострадал» — отмечает пресс-служба ведомства.
Помощь спасателей не понадобилась. На месте работают правоохранители.
Ранее к месту падения запасного топливного бака самолета направлена поисковая группа сил и средства МЧС России. Упавший бак был пустой.
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