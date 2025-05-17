17 мая 2025
16 мая 2025

В Тюмени за сутки произошло четыре пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области за сутки случилось три пожара из-за короткого замыкания
В Тюменской области за сутки случилось три пожара из-за короткого замыкания Фото:

В Тюменской области 17 мая произошло четыре пожара техногенного характера. Спасательные службы осуществили девять выездов для ликвидации последствий ДТП, а также четыре раза оказывали помощь гражданам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области.

«За минувшие сутки в Тюменской области: на водных объектах происшествий не зарегистрировано. На ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались 9 раз; зафиксировано 4 техногенных пожара; оказана помощь населению 4 раза», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В 11 утра в Голышмановском районе на 3-м километре трассы Усть-Ламенка — Ламенский из-за короткого замыкания загорелся автомобиль «Форд Транзит». В Тюмени на улице Троицкой по той же причине вспыхнула хозяйственная постройка.

Днем в Ялуторовске на улице 40 лет Октября сгорели две хозпостройки из-за неосторожного обращения с огнем. Вечером в деревне Есаулова Тюменского района короткое замыкание привело к пожару в подсобке. Пострадавших нет.

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В Тюменской области 17 мая произошло четыре пожара техногенного характера. Спасательные службы осуществили девять выездов для ликвидации последствий ДТП, а также четыре раза оказывали помощь гражданам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области. «За минувшие сутки в Тюменской области: на водных объектах происшествий не зарегистрировано. На ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались 9 раз; зафиксировано 4 техногенных пожара; оказана помощь населению 4 раза», — сообщили в telegram-канале ведомства. В 11 утра в Голышмановском районе на 3-м километре трассы Усть-Ламенка — Ламенский из-за короткого замыкания загорелся автомобиль «Форд Транзит». В Тюмени на улице Троицкой по той же причине вспыхнула хозяйственная постройка. Днем в Ялуторовске на улице 40 лет Октября сгорели две хозпостройки из-за неосторожного обращения с огнем. Вечером в деревне Есаулова Тюменского района короткое замыкание привело к пожару в подсобке. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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