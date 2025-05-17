В одном из подъездов Урая (ХМАО) местная жительница организовала нелегальную ферму по разведению кроликов, что вызвало массовое недовольство среди соседей. Об этом сообщили жители дома в соцсетях. По их словам, ситуация усугубляется неприятными запахами, шумом и антисанитарией, а обращения в администрацию пока не дали результата.
«Запах мешает, мертвые животные лежат прямо в подъезде, просроченные продукты, тараканы, мыши. Администрация бездействует, обращались, отвечают формальными отписками», — сказано в анонимном посте в группе VK «Подслушано Урай». В обращении также отметили, что уже писали заявление в прокуратуру.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Урая за комментарием. Ответ ожидается.
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