17 мая 2025
16 мая 2025

«Мертвые животные лежат прямо в подъезде»: в ХМАО в подъезде жилого дома женщина разводит кроликов. Видео

В Урае в подъезде жилого дома женщина устроила ферму по разведению кроликов
© Служба новостей «URA.RU»
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В подъезде из-за кроликов шумно и стоит неприятный запах
В подъезде из-за кроликов шумно и стоит неприятный запах Фото:

В одном из подъездов Урая (ХМАО) местная жительница организовала нелегальную ферму по разведению кроликов, что вызвало массовое недовольство среди соседей. Об этом сообщили жители дома в соцсетях. По их словам, ситуация усугубляется неприятными запахами, шумом и антисанитарией, а обращения в администрацию пока не дали результата.

«Запах мешает, мертвые животные лежат прямо в подъезде, просроченные продукты, тараканы, мыши. Администрация бездействует, обращались, отвечают формальными отписками», — сказано в анонимном посте в группе VK «Подслушано Урай». В обращении также отметили, что уже писали заявление в прокуратуру.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Урая за комментарием. Ответ ожидается.

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В одном из подъездов Урая (ХМАО) местная жительница организовала нелегальную ферму по разведению кроликов, что вызвало массовое недовольство среди соседей. Об этом сообщили жители дома в соцсетях. По их словам, ситуация усугубляется неприятными запахами, шумом и антисанитарией, а обращения в администрацию пока не дали результата. «Запах мешает, мертвые животные лежат прямо в подъезде, просроченные продукты, тараканы, мыши. Администрация бездействует, обращались, отвечают формальными отписками», — сказано в анонимном посте в группе VK «Подслушано Урай». В обращении также отметили, что уже писали заявление в прокуратуру. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Урая за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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