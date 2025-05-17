В Челябинске силовики оцепили в городском бору место падения топливного бака самолета. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В городском бору вся дорога отцеплена полицией. На месте работают сотрудники силовых ведомств и экстренных служб. Связь глушат, непосредственно к месту приземления бака посторонних не допускают», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
Примерно около 10:00 утра жители Челябинска стали свидетелями, как при полете «Стрижей» стремительно падает объект с дымным шлейфом. Многие решили, что это терпит крушение самолет. Позже выяснилось, что у учебного самолета оторвался пустой топливный бак.
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