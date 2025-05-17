17 мая 2025
16 мая 2025

Силовики оцепили место падения бака самолета в городском бору Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте падения запчасти самолета работают правоохранители
На месте падения запчасти самолета работают правоохранители Фото:

В Челябинске силовики оцепили в городском бору место падения топливного бака самолета. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В городском бору вся дорога отцеплена полицией. На месте работают сотрудники силовых ведомств и экстренных служб. Связь глушат, непосредственно к месту приземления бака посторонних не допускают», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Примерно около 10:00 утра жители Челябинска стали свидетелями, как при полете «Стрижей» стремительно падает объект с дымным шлейфом. Многие решили, что это терпит крушение самолет. Позже выяснилось, что у учебного самолета оторвался пустой топливный бак.

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В Челябинске силовики оцепили в городском бору место падения топливного бака самолета. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В городском бору вся дорога отцеплена полицией. На месте работают сотрудники силовых ведомств и экстренных служб. Связь глушат, непосредственно к месту приземления бака посторонних не допускают», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Примерно около 10:00 утра жители Челябинска стали свидетелями, как при полете «Стрижей» стремительно падает объект с дымным шлейфом. Многие решили, что это терпит крушение самолет. Позже выяснилось, что у учебного самолета оторвался пустой топливный бак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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