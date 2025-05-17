Как упавший с неба топливный бак самолета всполошил Челябинск

В воскресное утро жители Челябинска стали свидетелями драматичного зрелища. При пролете пилотной группы «Стрижи» они заметили инверсионный след, который приняли за падающий самолет. Что на самом деле упало на город и что нашли спасатели и правоохранители на месте падения — в материале URA.RU.
Деталь самолета приняли за падающий самолет
Примерно около 10:00 утра жители Челябинска стали свидетелями, как при полете «Стрижей» стремительно падает объект с дымным шлейфом. Многие решили, что это терпит крушение самолет.
«Самолеты летели рядом. Один зацепился. Сейчас он падает», — описали ситуацию очевидцы.
Источник URA.RU подтвердил, что у одного из пролетавших самолетов отвалилась запчасть. Самое важное было то, что все самолеты целы, а пилоты живы — никто не пострадал.
«С интересом из окна наблюдали за пролетом. Красиво шли клином на юг. Дочь еще сказала: „Папа, смотри, как на параде — цветной дым!“ А через секунду пошел белый дым. Сперва подумал, что это часть шоу, но быстро стало ясно: что-то отделилось и упало в бор», — описывает момент падения в соцсетях челябинец Василий Иванов.
В МЧС отреагировали на тревожные сообщения. Спасатели заявили, что данные о падении самолета не подтверждаются.
Летело пять самолетов «Стрижей»
Выяснилось, что в небе над городом проходила тренировка пилотажной группы «Стрижи». По информации источников URA.RU, в учениях участвовали пять самолётов.
Военный блогер Fighterbomber, известный связями с авиационными кругами, подтвердил: инцидент связан именно с «Стрижами».
«У „Стрижей“ в Челябинске нештатно сбросился подвесной топливный бак. Борт и экипаж на земле», — написал он в своем telegram-канале.
Отвалился запасной топливный бак
Чуть позже версию об оторвавшемся в полете запасном топливном баке официально подтвердили в региональном МЧС. В ведомстве отметили, что бак был пустым, а сигнал о ЧП поступил по системе 112. К указанному месту падения обломка были направлены силы и средства МЧС России.
Деталь самолета нашли в городском бору
Поиски упавшего объекта заняли пару часов. Топливный бак обнаружили в гуще городского бора. Возгорания не зафиксировали. Поскольку обошлось без пострадавших, помощь спасателей не потребовалась. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
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