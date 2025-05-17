17 мая 2025
16 мая 2025

Как упавший с неба топливный бак самолета всполошил Челябинск

Деталь самолета приняли за падающий самолет в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент с участием «Стрижей» вызвал панику у челябинцев
Инцидент с участием «Стрижей» вызвал панику у челябинцев Фото:

В воскресное утро жители Челябинска стали свидетелями драматичного зрелища. При пролете пилотной группы «Стрижи» они заметили инверсионный след, который приняли за падающий самолет. Что на самом деле упало на город и что нашли спасатели и правоохранители на месте падения — в материале URA.RU. 

Топливный бак полетел в сторону городского бора
Топливный бак полетел в сторону городского бора
Фото:

Деталь самолета приняли за падающий самолет

Примерно около 10:00 утра жители Челябинска стали свидетелями, как при полете «Стрижей» стремительно падает объект с дымным шлейфом. Многие решили, что это терпит крушение самолет.

«Самолеты летели рядом. Один зацепился. Сейчас он падает», — описали ситуацию очевидцы.

Источник URA.RU подтвердил, что у одного из пролетавших самолетов отвалилась запчасть. Самое важное было то, что все самолеты целы, а пилоты живы — никто не пострадал.

«С интересом из окна наблюдали за пролетом. Красиво шли клином на юг. Дочь еще сказала: „Папа, смотри, как на параде — цветной дым!“ А через секунду пошел белый дым. Сперва подумал, что это часть шоу, но быстро стало ясно: что-то отделилось и упало в бор», — описывает момент падения в соцсетях челябинец Василий Иванов. 

В МЧС отреагировали на тревожные сообщения. Спасатели заявили, что данные о падении самолета не подтверждаются. 

Летело пять самолетов «Стрижей»

Выяснилось, что в небе над городом проходила тренировка пилотажной группы «Стрижи». По информации источников URA.RU, в учениях участвовали пять самолётов.

Военный блогер Fighterbomber, известный связями с авиационными кругами, подтвердил: инцидент связан именно с «Стрижами».

«У „Стрижей“ в Челябинске нештатно сбросился подвесной топливный бак. Борт и экипаж на земле», — написал он в своем telegram-канале.

Отвалился запасной топливный бак

Чуть позже версию об оторвавшемся в полете запасном топливном баке официально подтвердили в региональном МЧС. В ведомстве отметили, что бак был пустым, а сигнал о ЧП поступил по системе 112. К указанному месту падения обломка были направлены силы и средства МЧС России.

Деталь самолета нашли в городском бору

Поиски упавшего объекта заняли пару часов. Топливный бак обнаружили в гуще городского бора. Возгорания не зафиксировали. Поскольку обошлось без пострадавших, помощь спасателей не потребовалась. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

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В воскресное утро жители Челябинска стали свидетелями драматичного зрелища. При пролете пилотной группы «Стрижи» они заметили инверсионный след, который приняли за падающий самолет. Что на самом деле упало на город и что нашли спасатели и правоохранители на месте падения — в материале URA.RU.  Деталь самолета приняли за падающий самолет Примерно около 10:00 утра жители Челябинска стали свидетелями, как при полете «Стрижей» стремительно падает объект с дымным шлейфом. Многие решили, что это терпит крушение самолет. «Самолеты летели рядом. Один зацепился. Сейчас он падает», — описали ситуацию очевидцы. Источник URA.RU подтвердил, что у одного из пролетавших самолетов отвалилась запчасть. Самое важное было то, что все самолеты целы, а пилоты живы — никто не пострадал. «С интересом из окна наблюдали за пролетом. Красиво шли клином на юг. Дочь еще сказала: „Папа, смотри, как на параде — цветной дым!“ А через секунду пошел белый дым. Сперва подумал, что это часть шоу, но быстро стало ясно: что-то отделилось и упало в бор», — описывает момент падения в соцсетях челябинец Василий Иванов.  В МЧС отреагировали на тревожные сообщения. Спасатели заявили, что данные о падении самолета не подтверждаются.  Летело пять самолетов «Стрижей» Выяснилось, что в небе над городом проходила тренировка пилотажной группы «Стрижи». По информации источников URA.RU, в учениях участвовали пять самолётов. Военный блогер Fighterbomber, известный связями с авиационными кругами, подтвердил: инцидент связан именно с «Стрижами». «У „Стрижей“ в Челябинске нештатно сбросился подвесной топливный бак. Борт и экипаж на земле», — написал он в своем telegram-канале. Отвалился запасной топливный бак Чуть позже версию об оторвавшемся в полете запасном топливном баке официально подтвердили в региональном МЧС. В ведомстве отметили, что бак был пустым, а сигнал о ЧП поступил по системе 112. К указанному месту падения обломка были направлены силы и средства МЧС России. Деталь самолета нашли в городском бору Поиски упавшего объекта заняли пару часов. Топливный бак обнаружили в гуще городского бора. Возгорания не зафиксировали. Поскольку обошлось без пострадавших, помощь спасателей не потребовалась. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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