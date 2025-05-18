Шахназаров выступил за введение пошлин на зарубежное кино

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Карен Шахназаров предложил ввести пошлины в адрес зарубежных кинопроизводителей
Карен Шахназаров предложил ввести пошлины в адрес зарубежных кинопроизводителей Фото:

Российский кинорынок нуждается в дополнительных мерах защиты, и одним из эффективных способов мог бы стать ввод пошлин на зарубежные фильмы. Об этом заявил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров.

«Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо [прикладывать] какие-то усилия, в том числе <...> не запрещать [зарубежное кино], но вводить пошлины», — сказал Шахназаров в беседе с ТАСС. Он также предложил давать преференции производителям отечественного кино.

Шахназаров отметил, что подобная мера уже обсуждалась в США, когда президент Дональд Трамп предлагал ввести пошлины на иностранные фильмы.  В ходе беседы артист также указал, что возвращение голливудского кино на российский рынок пока не предвидится.

Недавно сообщалось, что американская кинокомпания Lionsgate планирует выпустить спин-офф франшизы «Джон Уик» под названием «Балерина» в прокат на территории России. Дистрибуцией картины займется компания «Атмосфера Кино». При этом голливудские кинопроизводители не намерены пока возвращаться в Россию на фоне санкций. 

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Российский кинорынок нуждается в дополнительных мерах защиты, и одним из эффективных способов мог бы стать ввод пошлин на зарубежные фильмы. Об этом заявил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров. «Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо [прикладывать] какие-то усилия, в том числе <...> не запрещать [зарубежное кино], но вводить пошлины», — сказал Шахназаров в беседе с ТАСС. Он также предложил давать преференции производителям отечественного кино. Шахназаров отметил, что подобная мера уже обсуждалась в США, когда президент Дональд Трамп предлагал ввести пошлины на иностранные фильмы.  В ходе беседы артист также указал, что возвращение голливудского кино на российский рынок пока не предвидится. Недавно сообщалось, что американская кинокомпания Lionsgate планирует выпустить спин-офф франшизы «Джон Уик» под названием «Балерина» в прокат на территории России. Дистрибуцией картины займется компания «Атмосфера Кино». При этом голливудские кинопроизводители не намерены пока возвращаться в Россию на фоне санкций. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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