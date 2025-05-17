17 мая 2025
16 мая 2025

Танцы у мангала в тюбетейке: так самый счастливый мэр России Маненков из ХМАО проводит выходные

Глава Белоярского района Маненков приготовил свои фирменные стейки из оленины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Маненков приготовил стейки из оленины на мангале
Сергей Маненков приготовил стейки из оленины на мангале Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поделился с подписчиками в соцсетях процессом приготовления стейков из оленины, замаринованных в гранатовом соке. Об этом он рассказал на своей странице VK, где опубликовал видеоролик с описанием рецепта и процесса готовки.

«Сегодня приготовлю стейки на гриле с оленины. Для этого нарезал стейки, отбил, заправил пряностями и замариновал на ночь в гранатовом соке», — рассказал Маненков.

Пока мясо готовилось, Маненков исполнил для своих подписчиков зажигательные танцы. После приготовления мэр продегустировал блюдо в прикуску с огурцами из собственной теплицы. В этом ролике Маненков объединил все свои хобби.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поделился с подписчиками в соцсетях процессом приготовления стейков из оленины, замаринованных в гранатовом соке. Об этом он рассказал на своей странице VK, где опубликовал видеоролик с описанием рецепта и процесса готовки. «Сегодня приготовлю стейки на гриле с оленины. Для этого нарезал стейки, отбил, заправил пряностями и замариновал на ночь в гранатовом соке», — рассказал Маненков. Пока мясо готовилось, Маненков исполнил для своих подписчиков зажигательные танцы. После приготовления мэр продегустировал блюдо в прикуску с огурцами из собственной теплицы. В этом ролике Маненков объединил все свои хобби.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...