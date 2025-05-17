Танцы у мангала в тюбетейке: так самый счастливый мэр России Маненков из ХМАО проводит выходные

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поделился с подписчиками в соцсетях процессом приготовления стейков из оленины, замаринованных в гранатовом соке. Об этом он рассказал на своей странице VK, где опубликовал видеоролик с описанием рецепта и процесса готовки.
«Сегодня приготовлю стейки на гриле с оленины. Для этого нарезал стейки, отбил, заправил пряностями и замариновал на ночь в гранатовом соке», — рассказал Маненков.
Пока мясо готовилось, Маненков исполнил для своих подписчиков зажигательные танцы. После приготовления мэр продегустировал блюдо в прикуску с огурцами из собственной теплицы. В этом ролике Маненков объединил все свои хобби.
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