Советский футболист Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории

Лев Яшин, бывший голкипер московского «Динамо» и сборной СССР, признан лучшим вратарем в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом 18 мая сообщает пресс-служба организации.
В опубликованном рейтинге IFFHS Яшин занял первое место. Он опередил таких выдающихся вратарей, как итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер. В десятку лучших также вошли испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, а также немцы Зепп Майер и Оливер Кан.
Яшин с 1950 по 1971 год защищал ворота московского «Динамо», а в сборной СССР выступал с 1954 по 1967 год. В составе клуба Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок страны и неоднократно становился призером национального первенства. За сборную СССР голкипер выиграл Олимпийские игры 1956 года, чемпионат Европы 1960 года и стал серебряным призером Евро-1964. Яшин выступал на трех чемпионатах мира, а в 1966 году сборная СССР заняла четвертое место. Он остается единственным вратарем в истории, удостоенным награды «Золотой мяч». Лев Яшин скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.
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