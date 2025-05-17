Тысячи екатеринбуржцев заполонили улицы: яркие кадры «Майской прогулки»

«Майская прогулка», которая проходит в Екатеринбурге уже в 42-й раз, рискует побить рекорд посещаемости. На нее зарегистрировались 13 тысяч человек, еще часть горожан присоединились к акции без регистрации. Какая атмосфера царит на улицах, в фоторепортаже URA.RU.
В этом году для горожан на выбор приготовили четыре маршрута, самый первый и самый длинный — «Классика» — открылся в 7:00 часов. Прогулка по самому короткому маршруту — «Исетский променад» — стартовала в 11:00. Участники должны пройти через несколько контрольных пунктов и поставить отметки о прохождении этапа в своих картах, чтобы получить на финише значок участника.
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