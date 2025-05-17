17 мая 2025

Тысячи екатеринбуржцев заполонили улицы: яркие кадры «Майской прогулки»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Майская прогулка» в Екатеринбурге началась в 7:00 18 мая
«Майская прогулка» в Екатеринбурге началась в 7:00 18 мая Фото:

«Майская прогулка», которая проходит в Екатеринбурге уже в 42-й раз, рискует побить рекорд посещаемости. На нее зарегистрировались 13 тысяч человек, еще часть горожан присоединились к акции без регистрации. Какая атмосфера царит на улицах, в фоторепортаже URA.RU.

В этом году для горожан на выбор приготовили четыре маршрута, самый первый и самый длинный — «Классика» — открылся в 7:00 часов. Прогулка по самому короткому маршруту — «Исетский променад» — стартовала в 11:00. Участники должны пройти через несколько контрольных пунктов и поставить отметки о прохождении этапа в своих картах, чтобы получить на финише значок участника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Майская прогулка», которая проходит в Екатеринбурге уже в 42-й раз, рискует побить рекорд посещаемости. На нее зарегистрировались 13 тысяч человек, еще часть горожан присоединились к акции без регистрации. Какая атмосфера царит на улицах, в фоторепортаже URA.RU. В этом году для горожан на выбор приготовили четыре маршрута, самый первый и самый длинный — «Классика» — открылся в 7:00 часов. Прогулка по самому короткому маршруту — «Исетский променад» — стартовала в 11:00. Участники должны пройти через несколько контрольных пунктов и поставить отметки о прохождении этапа в своих картах, чтобы получить на финише значок участника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...