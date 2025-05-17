Грудничок внезапно скончался в свердловской глубинке

В свердловском поселке Уфимском умер месячный мальчик

18 мая 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Мальчику был всего один месяц Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Уфимском (Свердловская область) умер месячный ребенок. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Сегодня утром родители заметили, что малыш не дышит и вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства. По его словам, мальчика воспитывали молодые родители (маме около 22, отцу — 19 лет). Они гостили у знакомых, отмечали день рождения. «Легли спать, ребенка положили рядом. Возможно, его задавили во сне», — добавил источник. Тело направили на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Уфимском (Свердловская область) умер месячный ребенок. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Сегодня утром родители заметили, что малыш не дышит и вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства. По его словам, мальчика воспитывали молодые родители (маме около 22, отцу — 19 лет). Они гостили у знакомых, отмечали день рождения. «Легли спать, ребенка положили рядом. Возможно, его задавили во сне», — добавил источник. Тело направили на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.