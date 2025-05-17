17 мая 2025

Грудничок внезапно скончался в свердловской глубинке

В свердловском поселке Уфимском умер месячный мальчик
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
Мальчику был всего один месяц Фото:

В поселке Уфимском (Свердловская область) умер месячный ребенок. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Сегодня утром родители заметили, что малыш не дышит и вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства. По его словам, мальчика воспитывали молодые родители (маме около 22, отцу — 19 лет).

Они гостили у знакомых, отмечали день рождения. «Легли спать, ребенка положили рядом. Возможно, его задавили во сне», — добавил источник. Тело направили на судмедэкспертизу.

URA.RU обратилось в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.

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В поселке Уфимском (Свердловская область) умер месячный ребенок. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Сегодня утром родители заметили, что малыш не дышит и вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства. По его словам, мальчика воспитывали молодые родители (маме около 22, отцу — 19 лет). Они гостили у знакомых, отмечали день рождения. «Легли спать, ребенка положили рядом. Возможно, его задавили во сне», — добавил источник. Тело направили на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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