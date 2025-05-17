Грудничок внезапно скончался в свердловской глубинке

В поселке Уфимском (Свердловская область) умер месячный ребенок. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«Сегодня утром родители заметили, что малыш не дышит и вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства. По его словам, мальчика воспитывали молодые родители (маме около 22, отцу — 19 лет).
Они гостили у знакомых, отмечали день рождения. «Легли спать, ребенка положили рядом. Возможно, его задавили во сне», — добавил источник. Тело направили на судмедэкспертизу.
URA.RU обратилось в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
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