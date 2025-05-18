Мировой рекорд российского бегуна не хотят признавать из-за флага РФ

Международная ассоциация ультрабегунов (IAU) отказалась признавать мировой рекорд российского спортсмена Ивана Заборского. Об этом говорится на сайте организации. Ранее Заборский победил на ультрамарафоне «6 дней Франции», преодолев тысячу километров за шесть дней, а на финише показал флаг России.
«Любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов МАС», — говорится в сообщении на сайте IAU. Они сослались на решение World Athletics, которому они следуют, о том, что спортсмены из России и Белоруссии допускаются до соревнований только в нейтральном статусе и со специальной маркировкой.
Ранее стало известно, что Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции» (6 Days of France), он завершился 4 мая. Тогда российский спортсмен преодолел дистанцию в 1047,512 км за шесть дней. Этот марафон считается одним из наиболее сложных и авторитетных тестов на выносливость в мировом масштабе.
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