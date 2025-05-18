«Ты знаешь, кто моя мама?»: что известно о дочери вологодского мэра, отправлявшей хейтеров на СВО

Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой пригрозила своим обидчикам отправкой на спецоперацию на Украине, что вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, распространившие видеоролик, опубликованный в TikTok-аккаунте девушки.
«Ты че фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим», — говорит дочь чиновницы в ролике. Это заявление вызвало бурную негативную реакцию среди пользователей, осудивших подобное поведение и недопустимость использования служебного положения родственников для угроз. Что известно о скандале вокруг дочери вологодского мэра — в материале URA.RU.
«Мы тебя на СВО отправим»: как ролик дочери чиновницы вызвал скандал в Сети
В интернете разгорелся резонансный скандал после появления видеозаписи с участием дочери Юлии Шевцовой, занимающей пост главы Нюксенского округа Вологодской области. На кадрах ролика молодая девушка позирует перед камерой, иронизируя и угрожая неприятелям возможной отправкой на фронт, ссылаясь при этом на свою мать-чиновницу.
В начале видео девушка крутится перед зеркалом с обнаженным животом под аудиозапись с фразой: «Ты знаешь, кто ее сын?», ставшей популярной в Сети. Далее в ролике демонстрируются совместные кадры девушки с матерью Юлией Шевцовой. В подписи к видео указано: «Она не будет мне мстить». Следующий фрагмент сопровождается словами «Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама?». В финале ролика появляется надпись «Мэр (мы тебя на СВО отправим)», а на экране вновь появляются мать и дочь.
После распространения видео предполагаемая героиня удалила или закрыла свой аккаунт и изменила никнейм. В то же время отдельные региональные СМИ высказывают мнение, что запись может быть подделкой.
«Глупая ошибка»: мэр извинилась за скандальное видео дочери
Юлия Шевцова принесла публичные извинения в интернете, охарактеризовав поступок своей дочери как «глупую ошибку» и подчеркнув, что с ребенком был проведен серьезный разговор. Несмотря на требования жителей региона об ее отставке, Шевцова отметила, что самым опасным является использование детей в политических целях, и подчеркнула свою готовность продолжать работу на благо страны. Юлия Шевцова заняла пост главы района в октябре 2024 года, одержав победу среди двух кандидатов.
«Сотни тысяч погибли, а она шутит»: возмущения пользователей
В интернете многие пользователи начали возмущаться, увидев видеоролик девушки. Один из жителей города выразил свое возмущение в социальных сетях, отметив, что дочь мэра должна извиниться.
«Сотни тысяч молодых людей погибли или стали инвалидами! Мне лично неприятно наблюдать подобное. Считаю, что эта девушка как минимум должна публично извиниться», — написал пользователь.
Вместе с тем, в комментариях довольно быстро начали появляться сообщения схожего содержания, в которых утверждалось, что опубликованное видео является подделкой, созданной недоброжелателями девушки. «Похоже на провокацию: можно взять любое видео, наложить текст и придумать сенсационную историю», — отмечает один из пользователей. Другой комментатор добавил: «Я не совсем понял, а где именно она говорит, что кого-то отправит на СВО?»
В обсуждении также прозвучали мнения о возможных последствиях для семьи девушки. Один из участников дискуссии написал, что поведение девушки вызвало исключительно негативную реакцию в обществе, каких-либо положительных поступков с ее стороны отмечено не было. В то же время критике уже подверглась ее мать. Несмотря на то, что занимаемая матерью должность не предполагает ответственности за поступки дочери, ей, тем не менее, пришлось столкнуться с определенными трудностями, отметил комментатор. Он выразил надежду, что в отношении девушки будет принято решение о назначении исправительных работ.
Место займет участник СВО: Мизулина посоветовала мэру уволиться
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на скандал вокруг дочери чиновницы. Она отметила, что Шевцова записала видеообращение с извинениями, в котором обвиняет местных жителей в использовании ее дочери «в политических целях», при этом выдерживая достаточно резкий тон. По словам Мизулиной, с учетом происходящего наиболее разумным шагом для нее могло бы стать написание заявления об увольнении по собственному желанию. Освободившуюся должность, как сказала глава «Лиги безопасного интернета», мог бы занять участник специальной военной операции.
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