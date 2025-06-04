Чиновницу, чья дочь отправляла хейтеров на СВО, заменит ветеран спецоперации

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал участника спецоперации на Украине Антона Тропина на пост главы Нюксенского муниципального округа. Ранее этот пост занимала Юлия Шевцова, чья дочь в соцсетях отправляла хейтеров на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Рекомендую на должность главы Нюксенского муниципального округа участника специальной военной операции, участника региональной кадровой программы „Герои Русского Севера“ Антона Сергеевича Тропина», — заявил Филимонов на оперативном совещании в правительстве области. Трансляция шла в telegram-канале «
Губернатор призвал коллег поддержать кандидатуру Тропина, отметив его опыт добровольца, разведчика и командира роты. Тропин награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени, медалью «За участие в СВО» и медалью Суворова. Он участвовал в региональной кадровой программе «Герои Русского Севера», которая направлена на привлечение в органы власти Вологодской области представителей боевого братства.
Ранее дочь руководителя Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлии Шевцовой пригрозила своим хейтерам отправкой на специальную военную операцию на территории Украины. Этот инцидент получил широкий общественный отклик после того, как пользователи соцсетей распространили видеозапись, размещенную в TikTok-аккаунте девушки. Подробнее — в материале URA.RU.
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