Умер актер из сериала «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Кабанов

Российский актер Александр Кабанов, известный по сериалам «Бандитский Петербург», «Улица разбитых фонарей», а также советскому фильму «Мастер и Маргарита», скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в театре «Балтийский дом».
«Ушел из жизни артист Александр Анатольевич Кабанов <...> О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — написано в официальном сообществе VK «Театр-фестиваль „Балтийский дом“». В публикации подчеркивается, что Александр Кабанов был ведущим артистом коллектива, посвятившим театру четверть века и сыгравшим десятки ярких ролей — от классических персонажей Островского, Чехова, Булгакова и Толстого до образов из произведений Шекспира, Достоевского и Агаты Кристи. Коллеги отмечают, что артист тонко воплощал характеры разных эпох, а его работы высоко ценились как профессионалами, так и зрителями.
Кабанов окончил курс Зиновия Корогодского в 1981 году и был принят в труппу ТЮЗа им. Брянцева, а с 1999 года работал в «Балтийском доме», где вошел в актерский состав Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина. Помимо театральной деятельности, он преподавал в Российской государственной институте сценических искусств (РГИСИ), где пользовался большой любовью студентов и выпускников. Также Кабанов активно снимался в фильмах: в роли Воланда в советском фильме «Мастер и Магарита», в роли Леши-носа в сериале «Бандитском Петербурге», в роли Брянцева в сериале «Невский. Свой среди чужих», а также в ряде проектов, таких как «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Опера. Хроники убойного отдела» и других. Театр-фестиваль выразил глубокие соболезнования семье и близким артиста, назвав его уход невосполнимой утратой для всей творческой семьи.
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