Президентский фонд потратил 37 млрд на культуру, поддержав почти 10 тыс проектов

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) за четыре года своей работы поддержал почти 10 тысяч проектов на сумму более 36,8 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба фонда, эксперты рассмотрели около 97 тысяч заявок, а поддержанные инициативы реализуются по всей России.
«Всего на рассмотрение экспертам направлено 96 838 заявок. Поддержанные проекты реализуются по всей стране, включая исторические регионы. Сегодня их уже 9407, а общая сумма поддержки составила свыше 36,8 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе Президентского фонда культурных инициатив, текст которого есть в распоряжении URA.RU.
Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что решение президента России Владимира Путина о создании фонда придало импульс к развитию культурной жизни страны — в настоящее время растет запрос на осмысленное творчество и на проекты, которые укрепляют традиционные ценности, объединяют поколения и сохраняют историческую память. При этом почти все гранты работают на регионы, позволяя реализовываться проектам из самых отдаленных территорий.
Среди поддержанных проектов — создание арт-кластеров, проведение концертов и спектаклей, работа школ анимационного искусства и организация кинофестивалей. Также реализуются проекты с применением современных VR-, AR- и NFT-технологий, а творческие инициативы охватывают памятные исторические даты и способствуют развитию народных художественных промыслов и культуры малых народов. С 2023 года фонд строит региональную сеть партнерских проектных офисов: первый из них появился в Луганске, а сегодня их уже 24. Фонд также уделяет внимание обучающим программам для ветеранов и участников СВО, поддерживает учреждения спорта и культуры по всей стране, участвует в организации . Коммерческие партнеры фонда в 2023–2024 годах направили на благотворительные цели порядка 6,5 миллиардов рублей.
В настоящее время продолжается рассмотрение проектов, поступивших на 14-ю «волну» конкурса, а также проводится специальный отбор музыкального контента для детей и молодежи. Подчеркивается, что заявки могут подать и государственные, и коммерческие организации, и индивидуальные предприниматели, главное — они должны сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.