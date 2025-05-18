Президентский фонд потратил 37 млрд на культуру, поддержав почти 10 тыс проектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Карманов заявил, что эксперты ПФКИ рассмотрели 100 тысяч культурных проектов и одобрили 10 тысяч из них
Карманов заявил, что эксперты ПФКИ рассмотрели 100 тысяч культурных проектов и одобрили 10 тысяч из них Фото:

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) за четыре года своей работы поддержал почти 10 тысяч проектов на сумму более 36,8 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба фонда, эксперты рассмотрели около 97 тысяч заявок, а поддержанные инициативы реализуются по всей России.

«Всего на рассмотрение экспертам направлено 96 838 заявок. Поддержанные проекты реализуются по всей стране, включая исторические регионы. Сегодня их уже 9407, а общая сумма поддержки составила свыше 36,8 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе Президентского фонда культурных инициатив, текст которого есть в распоряжении URA.RU. 

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что решение президента России Владимира Путина о создании фонда придало импульс к развитию культурной жизни страны — в настоящее время растет запрос на осмысленное творчество и на проекты, которые укрепляют традиционные ценности, объединяют поколения и сохраняют историческую память. При этом почти все гранты работают на регионы, позволяя реализовываться проектам из самых отдаленных территорий. 

Среди поддержанных проектов — создание арт-кластеров, проведение концертов и спектаклей, работа школ анимационного искусства и организация кинофестивалей. Также реализуются проекты с применением современных VR-, AR- и NFT-технологий, а творческие инициативы охватывают памятные исторические даты и способствуют развитию народных художественных промыслов и культуры малых народов. С 2023 года фонд строит региональную сеть партнерских проектных офисов: первый из них появился в Луганске, а сегодня их уже 24. Фонд также уделяет внимание обучающим программам для ветеранов и участников СВО, поддерживает учреждения спорта и культуры по всей стране, участвует в организации . Коммерческие партнеры фонда в 2023–2024 годах направили на благотворительные цели порядка 6,5 миллиардов рублей.

В настоящее время продолжается рассмотрение проектов, поступивших на 14-ю «волну» конкурса, а также проводится специальный отбор музыкального контента для детей и молодежи. Подчеркивается, что заявки могут подать и государственные, и коммерческие организации, и индивидуальные предприниматели, главное — они должны сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) за четыре года своей работы поддержал почти 10 тысяч проектов на сумму более 36,8 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба фонда, эксперты рассмотрели около 97 тысяч заявок, а поддержанные инициативы реализуются по всей России. «Всего на рассмотрение экспертам направлено 96 838 заявок. Поддержанные проекты реализуются по всей стране, включая исторические регионы. Сегодня их уже 9407, а общая сумма поддержки составила свыше 36,8 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе Президентского фонда культурных инициатив, текст которого есть в распоряжении URA.RU.  Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что решение президента России Владимира Путина о создании фонда придало импульс к развитию культурной жизни страны — в настоящее время растет запрос на осмысленное творчество и на проекты, которые укрепляют традиционные ценности, объединяют поколения и сохраняют историческую память. При этом почти все гранты работают на регионы, позволяя реализовываться проектам из самых отдаленных территорий.  Среди поддержанных проектов — создание арт-кластеров, проведение концертов и спектаклей, работа школ анимационного искусства и организация кинофестивалей. Также реализуются проекты с применением современных VR-, AR- и NFT-технологий, а творческие инициативы охватывают памятные исторические даты и способствуют развитию народных художественных промыслов и культуры малых народов. С 2023 года фонд строит региональную сеть партнерских проектных офисов: первый из них появился в Луганске, а сегодня их уже 24. Фонд также уделяет внимание обучающим программам для ветеранов и участников СВО, поддерживает учреждения спорта и культуры по всей стране, участвует в организации . Коммерческие партнеры фонда в 2023–2024 годах направили на благотворительные цели порядка 6,5 миллиардов рублей. В настоящее время продолжается рассмотрение проектов, поступивших на 14-ю «волну» конкурса, а также проводится специальный отбор музыкального контента для детей и молодежи. Подчеркивается, что заявки могут подать и государственные, и коммерческие организации, и индивидуальные предприниматели, главное — они должны сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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