Кубок Гагарина, главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), продолжает путешествие по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Во второй день пребывания в Челябинской области Кубок Гагарина побывал на знаковых природных локациях региона. Это озеро Тургояк и национальный парк «Таганай», — отмечает пресс-служба.
Сейчас Кубок Гагарина выставили в ТРК "Горки". Сотни болельщиков "Трактора" пришли в торговый центр, чтобы сфотографироваться с легендарным Кубком КХЛ.
Ранее Кубок Гагарина выставили на всеобщее обозрение в центре Челябинска возле драмтеатра, рядом со знаменитой скульптурой верблюда. Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Он весит 26,8 килограмм, из которых 19 килограмм приходится на чистое серебро.
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