17 мая 2025

Кубок Гагарина побывал на озере Тургояк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок привезли на самое известное озеро Южного Урала
Кубок привезли на самое известное озеро Южного Урала Фото:

Кубок Гагарина, главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), продолжает путешествие по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Во второй день пребывания в Челябинской области Кубок Гагарина побывал на знаковых природных локациях региона. Это озеро Тургояк и национальный парк «Таганай», — отмечает пресс-служба. 

Сейчас Кубок Гагарина выставили в ТРК "Горки". Сотни болельщиков "Трактора" пришли в торговый центр, чтобы сфотографироваться с легендарным Кубком КХЛ. 

Ранее Кубок Гагарина выставили на всеобщее обозрение в центре Челябинска возле драмтеатра, рядом со знаменитой скульптурой верблюда. Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Он весит 26,8 килограмм, из которых 19 килограмм приходится на чистое серебро. 

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Кубок Гагарина, главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), продолжает путешествие по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Во второй день пребывания в Челябинской области Кубок Гагарина побывал на знаковых природных локациях региона. Это озеро Тургояк и национальный парк «Таганай», — отмечает пресс-служба.  Сейчас Кубок Гагарина выставили в ТРК "Горки". Сотни болельщиков "Трактора" пришли в торговый центр, чтобы сфотографироваться с легендарным Кубком КХЛ.  Ранее Кубок Гагарина выставили на всеобщее обозрение в центре Челябинска возле драмтеатра, рядом со знаменитой скульптурой верблюда. Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Он весит 26,8 килограмм, из которых 19 килограмм приходится на чистое серебро. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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