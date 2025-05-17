Кадровый голод в Тюменской области: спрос на специалистов превышает предложение в 10 раз

В Тюменской области отмечается острая нехватка кадров: при наличии 2 125 официально зарегистрированных безработных работодателям требуется более 20 тысяч специалистов. Наибольший спрос наблюдается в строительной отрасли — открыто 3 595 вакансий, об этом сообщили на сайте «Вслух.ru» со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения.
«Практически половина соискателей находит работу через службу занятости. Работодателям Тюменской области требуется 21 462 специалиста, при том, что в качестве безработных зарегистрировано 2 125 человек», — сказано в сообщении.
Особо остро ощущается нехватка инженерных кадров — открыто 296 вакансий для специалистов без указания профиля с зарплатой до 58 902 рублей. При этом зарплаты для узких специалистов значительно выше: инженеры по ремонту могут получать до 126 000 рублей, инженеры-проектировщики — до 82 000 рублей, а инженеры по качеству — до 130 000 рублей.
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