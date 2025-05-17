17 мая 2025

Кадровый голод в Тюменской области: спрос на специалистов превышает предложение в 10 раз

В Тюменской области открыто более 20 тысяч вакансий при двух тысячах безработных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инженерам в Тюменской области готовы платить до 130 тысяч рублей
Инженерам в Тюменской области готовы платить до 130 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области отмечается острая нехватка кадров: при наличии 2 125 официально зарегистрированных безработных работодателям требуется более 20 тысяч специалистов. Наибольший спрос наблюдается в строительной отрасли — открыто 3 595 вакансий, об этом сообщили на сайте «Вслух.ru» со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения.

«Практически половина соискателей находит работу через службу занятости. Работодателям Тюменской области требуется 21 462 специалиста, при том, что в качестве безработных зарегистрировано 2 125 человек», — сказано в сообщении.

Особо остро ощущается нехватка инженерных кадров — открыто 296 вакансий для специалистов без указания профиля с зарплатой до 58 902 рублей. При этом зарплаты для узких специалистов значительно выше: инженеры по ремонту могут получать до 126 000 рублей, инженеры-проектировщики — до 82 000 рублей, а инженеры по качеству — до 130 000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области отмечается острая нехватка кадров: при наличии 2 125 официально зарегистрированных безработных работодателям требуется более 20 тысяч специалистов. Наибольший спрос наблюдается в строительной отрасли — открыто 3 595 вакансий, об этом сообщили на сайте «Вслух.ru» со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения. «Практически половина соискателей находит работу через службу занятости.  Работодателям Тюменской области требуется 21 462 специалиста, при том, что в качестве безработных зарегистрировано 2 125 человек», — сказано в сообщении. Особо остро ощущается нехватка инженерных кадров — открыто 296 вакансий для специалистов без указания профиля с зарплатой до 58 902 рублей. При этом зарплаты для узких специалистов значительно выше: инженеры по ремонту могут получать до 126 000 рублей, инженеры-проектировщики — до 82 000 рублей, а инженеры по качеству — до 130 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...